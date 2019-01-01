Lyon - Benfica maçı hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 4. hafta karşılaşmalarında Lyon ile Benfica, Parc Olympique Lyonnais'da karşı karşıya geliyor.
Karşılaşma öncesi Lyon grupta 4 puanla 3., Benfica ise 3 puanla 4. sırada yer alıyor.
İki takım arasında Portekiz'de oynanan ilk maç, Benfica'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.
Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetecek.
5 Kasım Salı günü TSİ 23:00'te oynanacak mücadele beIN Connect üzerinden takip edilebilecek.
Muhtemel 11'ler
Lyon: Lopes, Dubois, Andersen, Denayer, Kone, Reine-Adelaide, Mendes, Tousart, Aouar, Depay, Dembele
Benfica: Vlachodimos, Almeida, Dias, Ferro, Grimaldo, Pizzi, Pires, Luis, Cervi, Vinicius, Chiquinho
Lyon - Benfica maçı öncesi öne çıkan Opta verileri
- Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde üç kez karşılaşan Lyon, bu maçkarın sadece birini kazanabildi (2M).
- Lyon, Avrupa arenasında Benfica'yı konuk ettiği tek maçta rakibini 2-0 mağlup etti (2010/11 Şampiyonlar Ligi grup maçı).
- Evinde oynadığı son altı Şampiyonlar Ligi maçı berabere biten Lyon, bu alanda turnuva tarihinin en uzun serisini yaşıyor.
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son sekiz dış saha maçının yedisini kaybeden Benfica (1G), bu süreçte sadece beş gol atabildi ve kalesinde 24 gol gördü.
- Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Benfica'ya 2-1 yenilen Lyon, Ekim 2016'dan bu yana üst üste iki grup maçı kaybetmiyor.
- Fransa takımlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dört deplasman maçını da kazanamayan Benfica (2B 2M), bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamadı.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan üç maç haftasında da gol atan dört oyuncudan biri Memphis Depay (Haaland, Kane ve Lewandowski ile birlikte).
- Şampiyonlar Ligi tarihinde en az 20 maça çıkan teknik direktörler arasında en düşük galibiyet oranına sahip isim Rudi Garcia (; 4G 8B 13M).
- Lyon ile oynadığı üçüncü hafta maçında çektiği iki isabetli şut da gol olan Benfica, aynı sayıda golü daha önceki toplam 14 şutta bulabilmişti.
- Memphis Depay, Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nde attığı son sekiz golün altısına doğrudan katkı sağladı (3 gol & 3 asist).