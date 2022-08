Jean-Michel Aulas, Paqueta transferinin ardından West Ham'ı küçümsedi.

Paqueta, 50 milyon sterlin karşılığında West Ham'a transfer oldu

Arsenal ve Newcastle oyuncuyla ilgilenenler arasındaydı

Aulas, West Ham'ı küçük bir kulüp olarak gördü

NE OLDU? West Ham; Arsenal ve Newcastle dahil olmak üzere diğer birçok kulüple bağlantılı olan Paqueta'yı pazartesi günü bonuslarla birlikte dahil yaklaşık 50 milyon sterlin'lik bir anlaşmayla kadrosuna kattı.

NE DEDİ: Canal+a'ya konuşan Lyon Başkanı, Lucas Paqueta'nın ayrılmasının talihsizlik olduğunu fakat oyuncunun gitmek istediğini söyledi:

"Çok büyük kulüplerin bu transferi yapacağını düşündük, ancak olmadı. Son anda West Ham ile görüşmek zorunda kaldık."

BÜYÜK RESİM: Paqueta, West Ham'ın bu sezon dokuzuncu transferi ve doğu Londra tarafı için büyük bir kazanç olarak görülüyor. Oyuncu, yaklaşan Dünya Kupası'nda Brezilya kadrosunda yer alabilmek için Premier Lig ekibine katılıyor.

Çekiçler, Premier Lig'de hafta içi fikstüründe çarşamba günü Londra'daki rakipleri Tottenham ile karşı karşıya gelecek.