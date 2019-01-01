Lyon - Barcelona: Muhtemel 11'ler, sakat-cezalı oyuncular, maç saati, yayın bilgileri

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon'un konuğu oluyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon ile Barcelona karşı karşıya geliyor.

Son haftalardaki peformansıyla kafalarda soru işaretleri yaratan Barcelona, La Liga'daki üç maçlık beraberlik serisine son olarak Valladolid'i 1-0 mağlup ederek son vermişti. Katalan devi, Fransa deplasmanından alacağı iyi bir sonuçla çeyrek final yolunda avantajı yakalamak istiyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında Manchester City'yi 2-1 mağlup eden, iki hafta önce de ligde Paris Saint-Germain'i devirmeyi başaran Lyon ise bir sürpriz daha peşinde olacak.

Lyon - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İki takım arasında 19 Şubat Salı günü Fransa'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Takım Haberleri: Sakat - cezalı oyuncular

Lyon'da Rafael ile Amine Gouiri sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler. Nabil Fekir ise cezalı. Hafif sakatlıkları bulunan Tanguy N'Dombele ile Jason Denayer'in durumlarının ise maç saatinde belli olması bekleniyor.

Barcelona'da ise sakatlıkları devam eden Arthur ile Thomas Vermaelen, Fransa'ya götürülmediler. Jasper Cillessen ile Rafinha'nın uzun süreli sakatlıkları ise devam ediyor.

Muhtemel 11'ler

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Morel, Mendy, N'Dombele, Tousart, Aouar, Traore, Dembele, Depay

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Vidal, Messi, Suarez, Dembele