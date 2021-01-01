Lyon 3-0 Strasbourg | Lyon maç fazlasıyla lider

Strasbourg'u 3-0 yenen Lyon, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu ve rakiplerinin maçlarını beklemeye başladı.

Ligue 1'in 24. haftasında Lyon, Strasbourg'u konuk etti.

Ev sahibi ekibin favori olarak görüldüğü maçta işler de Lyon'un tam istediği gibi gitti. Strasbourg, Adrien Thomasson'un bir dakika içinde iki sarı kart görmesi nedeniyle 15. dakikada 10 kişi kaldı.

Bu avantajı iyi değerlendiren Lyon, kısa sürede golleri buldu. Golcü oyuncu Memphis Depay, 20. dakikada perdeyi açan isim oldu. Hollandalı bir aylık aradan sonra bir lig maçında fileleri havalandırdı.

30. dakikada sahneye çıkan isim Toko Ekambi oldu. Kamerunlu oyuncu, bu sezon 11. golünü kaydetti.

Mücadelenin ilk yarısı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda Memphis Depay bir kez daha fileleri havalandırdı. Ligdeki gol sayısını 12'ye çıkaran golcü oyuncu, maçın da skorunu belirledi:3-0.

Bu sonuçla 52 puana yükselen Lyon, maç fazlasıyla Lille'i geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Lille, liderlik koltuğunu geri almak için yarın (7 Şubat) Nantes deplasmanında ter dökecek.

Ayrıca Marsilya - PSG derbisi de zirve yarışını yakından ilgilendiren bir diğer maç olarak programda öne çıkıyor.

Lyon, önümüzdeki hafta ise Montpellier ile karşılaşacak. 25 puanda kalan Strasbourg da Metz deplasmanına gidecek.

Öte yandan günün diğer maçında Lorient, Reims'ı 1-0 mağlup etti. Lens ile Rennes ise 0-0 berabere kaldı.