Luyindama milli takımda sakatlandı
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Süper Lig'in 12. haftasında sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a bir sakatlık haberi daha geldi.
Sarı kırmızılılarda, Fernando Muslera ve Ryan Babel'in ardından Christian Luyindama da milli takımda sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncu,Gambiya ile oynadıkları maçın 65. dakikasında oyundan alındı.
Daha önce yapılan açıklamayla Muslera ve Babel'in sakatlığını duyuran Galatasaray, oyuncuların durumu hakkında net bilgiyi İstanbul'da yapılacak kontroller sonrası vereceğini açıklamıştı.