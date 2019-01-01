Luyindama milli takımda sakatlandı

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Christian Luyindama, Gambiya ile oynanan maçta sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında konuk edeceği Medipol maçının hazırlıklarını sürdüren 'a bir sakatlık haberi daha geldi.

Sarı kırmızılılarda, Fernando Muslera ve Ryan Babel'in ardından Christian Luyindama da milli takımda sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncu,Gambiya ile oynadıkları maçın 65. dakikasında oyundan alındı.

Daha önce yapılan açıklamayla Muslera ve Babel'in sakatlığını duyuran Galatasaray, oyuncuların durumu hakkında net bilgiyi İstanbul'da yapılacak kontroller sonrası vereceğini açıklamıştı.