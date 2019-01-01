Luyindama, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi?

Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama, iki maç ceza alması halinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

'ın Evkur ile oynadığı maçta Christian Luyindama, 71. dakikada Guilherme'ye yaptığı hareketin ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Luyindama doğrudan kırmızı kart gördüğü için talimatlara göre 2 maç ceza alacak.

Luyindama hangi maçları kaçıracak?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Luyindama'nın cezasını perşembe günü açıklarsa, Kongolu futbolcu kırmızı kart cezasını ligdeki Yeni Malatyaspor ve maçlarında çekecek. Kupa rövanşında oynayabilecek olan Luyindama, maçında ise sarı kart cezasını çekecek.

Eğer PFDK, Luyindama'nın cezasını açıklamayı salı gününe bırakırsa, 25 yaşındaki savunmacı ligdeki Yeni Malatyaspor maçında sarı kart cezasını, bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında ve kupa rövanşında ise kırmızı kart cezasını çekecek. Luyindama bu ihtimal dahilinde ligdeki Kayserispor maçında sahada olabilecek.