NAC Breda ve sc Heerenveen oyuncuları için Pazartesi günü ilginç bir öğleden sonra oldu. Maçın bir gün önce sahaya atılan havai fişekler nedeniyle yarıda kesilmesi nedeniyle, son on dakika Friesland’da tamamlanmak zorunda kaldı.

NAC, Abe Lenstra Stadyumu'nda 2-0'lık skoru disiplinli bir şekilde korudu, bu da Heerenveen kaptanı Luuk Brouwers'a "iki kez kaybetmiş" gibi hissettirdi. "Bu hoşuma gitmiyor," diyor ESPN kamerasına gülerek. "Gerçekten çok tuhaf bir öğleden sonra."

"Maç havai fişekler yüzünden durduruldu, ama bu ne NAC'nin ne de bizim yararımıza. Futbolda böyle bir şeye yer yok. Maçın burada, bizim stadyumumuzda oynanması da benim için hâlâ bir muamma, nasıl oldu bilmiyorum. Neyse, bu sayede dört saatlik yol süresinden kurtulduk."

Brouwers, ufak tefek sıkıntılardan bahsetmek istemiyor. “Hayır, sadece gaza basalım dostum. NAC de bundan muzdarip, sonuçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Pazar günü yine önemli bir maç var, bu maçta ilk iç saha maçına hak kazandıran play-off pozisyonuna yükselmeye çalışacağız. Yani Ajax, kendini hazırlasın.”

Boy Kemper de maçı tamamlamak için farklı bir senaryo olmasını tercih ederdi. “En iyisi dün akşam oynanmasıydı. O zaman Heerenveen mutlu olurdu, biz mutlu olurduk ve bu konuyu kapatabilirdik. Bence bu biraz abartılı, bu durum çok farklı bir şekilde çözülebilirdi. Ama neyse, bu bizim elimizde değil.”

19 yaşındaki Eser Gürbüz için ise bu, tamamen dikkat çekici bir öğleden sonraydı, çünkü NAC - Heerenveen maçının kalan kısmını oynamak için İngilizce sınavını iptal etmek zorunda kalmıştı. “Sanırım şimdi 1 alacağım, yani tekrar sınava girmem gerekecek. Bunu KNVB’ye borçluyum, o yüzden teşekkürler!”

“Hayır, sonuçta elinden bir şey gelmez, çünkü futbol her halükarda önceliklidir. Belki de gitmemiş olmam iyi oldu, çünkü pek iyi hazırlanmamıştım,” diyor Gürbüz gülerek. Milan van Dongen daha sonra röportajı İngilizce olarak sürdürmeyi öneriyor ve Gürbüz bu konuda hiç de fena değil. “Hiç de fena değilsin, sana 8 veriyorum,” diyor Van Dongen.