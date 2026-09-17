Luton Town FC 2026/2027 biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Luton Town FC, İngiliz futbolunda ikonik ve kendine özgü iç saha stadı Kenilworth Road'da mücadele ediyor. Samimi atmosferi ve coşkulu yerel taraftar desteğiyle tanınan Bedfordshire'da bir maça gitmek, Britanya futbolundaki en otantik maç günü deneyimlerinden birini sunuyor.

GOAL, Kenilworth Road'da yerinizi almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri sunuyor. Maç programını, resmi bilet satış noktalarını, ikincil pazar seçeneklerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

Luton Town FC ne zaman oynuyor?

Tarih ve saat Karşılaşma Konum Biletler 19 Eyl 2026, 15:00 Luton Town FC - Bradford City AFC Kenilworth Road, Luton Biletler 22 Eyl 2026, 19:00 Luton Town FC - Ipswich Town Kenilworth Road, Luton Biletler 26 Eyl 2026, 15:00 Huddersfield Town - Luton Town FC John Smith's Stadium, Huddersfield Biletler 03 Eki 2026, 15:00 Luton Town FC - Doncaster Rovers FC Kenilworth Road, Luton Biletler 06 Eki 2026, 19:45 Colchester United - Luton Town FC JobServe Community Stadium, Colchester Biletler 10 Eki 2026, 15:00 Wycombe Wanderers - Luton Town FC Adams Park, High Wycombe Biletler 17 Eki 2026, 12:30 Milton Keynes Dons - Luton Town FC Stadium MK, Milton Keynes Biletler 20 Eki 2026, 19:45 Luton Town FC - Barnsley FC Kenilworth Road, Luton Biletler 24 Eki 2026, 12:30 Luton Town FC - Leicester City FC Kenilworth Road, Luton Biletler 31 Eki 2026, 15:00 Peterborough United - Luton Town FC Weston Homes Stadium, Peterborough Biletler 14 Kas 2026, 15:00 Luton Town FC - Cambridge United FC Kenilworth Road, Luton Biletler 17 Kas 2026, 19:00 Luton Town FC - Peterborough United Kenilworth Road, Luton Biletler 21 Kas 2026, 15:00 Burton Albion - Luton Town FC Pirelli Stadium, Burton upon Trent Biletler 28 Kas 2026, 15:00 Luton Town FC - Oxford United Kenilworth Road, Luton Biletler 01 Ara 2026, 19:45 Blackpool FC - Luton Town FC Bloomfield Road, Blackpool Biletler 12 Ara 2026, 15:00 Luton Town FC - Wigan Athletic Kenilworth Road, Luton Biletler 19 Ara 2026, 12:30 Sheffield Wednesday - Luton Town FC Hillsborough Stadium, Sheffield Biletler 26 Ara 2026, 15:00 Luton Town FC - Bromley FC Kenilworth Road, Luton Biletler 29 Ara 2026, 19:45 AFC Wimbledon - Luton Town FC Cherry Red Records Stadium, London Biletler 02 Oca 2027, 15:00 Plymouth Argyle - Luton Town FC Home Park, Plymouth Biletler 09 Oca 2027, 15:00 Luton Town FC - Sheffield Wednesday Kenilworth Road, Luton Biletler 16 Oca 2027, 15:00 Luton Town FC - Milton Keynes Dons Kenilworth Road, Luton Biletler 19 Oca 2027, 19:45 Barnsley FC - Luton Town FC Oakwell, Barnsley Biletler 23 Oca 2027, 15:00 Leicester City FC - Luton Town FC King Power Stadium, Leicester Biletler 30 Oca 2027, 15:00 Luton Town FC - Peterborough United Kenilworth Road, Luton Biletler 06 Şub 2027, 15:00 Luton Town FC - Mansfield Town FC Kenilworth Road, Luton Biletler 09 Şub 2027, 19:45 Stockport County - Luton Town FC Edgeley Park, Stockport Biletler 13 Şub 2027, 15:00 Leyton Orient - Luton Town FC Gaughan Group Stadium, London Biletler

Luton Town FC biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri doğrudan Luton Town FC'nin resmi e-bilet portalı ve Kenilworth Road gişesi üzerinden satın alınabilir. Resmi satışlar kademeli bir öncelik sistemiyle yürütülür ve kalan koltuklar genel satışa çıkmadan önce kulüp üyeleri ile kombine sahiplerine ilk erişim hakkı verilir.

Resmi genel kontenjanların tükenmesi halinde Ticombogibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuk bulmak için alternatif bir seçenek sunar.

Luton Town FC biletleri ne kadar?

Resmi Luton Town FC bilet portalındaki standart bilet fiyatları, genel girişte yetişkin koltukları için genellikle £26'dan başlar. Fiyatlar maç kategorisine, yaş grubuna ve Kenilworth Road içindeki tribün konumuna göre değişir.

Resmi genel kontenjanların tükenmesi halinde Ticombogibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuk bulmak için alternatif bir seçenek sunar. Burada fiyatlar, müsaitlik durumuna ve piyasa talebine bağlı olarak bilet başına £45'ten başlar.

Luton Town FC hakkında bilmeniz gereken her şey

Luton Town FC, Bedfordshire merkezli ve 1885'te kurulmuş köklü bir İngiliz futbol kulübüdür. Kulüp, iç saha maçlarını 11.500'ün üzerinde kapasiteye sahip, kendine özgü geleneksel bir İngiliz futbol ortamı sunan ikonik Kenilworth Road'da oynar.

Maç günü deneyiminizi planlarken bilmeniz gereken başlıca detaylar şunlardır: