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Luton Town FCGetty Images
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Çeviri:

Luton Town FC 2026/2027 biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

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Tickets
Luton Town
League One

Luton Town FC biletlerini tam olarak böyle alabilirsiniz

Luton Town FC, İngiliz futbolunda ikonik ve kendine özgü iç saha stadı Kenilworth Road'da mücadele ediyor. Samimi atmosferi ve coşkulu yerel taraftar desteğiyle tanınan Bedfordshire'da bir maça gitmek, Britanya futbolundaki en otantik maç günü deneyimlerinden birini sunuyor.

GOAL, Kenilworth Road'da yerinizi almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri sunuyor. Maç programını, resmi bilet satış noktalarını, ikincil pazar seçeneklerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

Luton Town FC ne zaman oynuyor?

Tarih ve saat

Karşılaşma

Konum

Biletler

19 Eyl 2026, 15:00

Luton Town FC - Bradford City AFC

Kenilworth Road, Luton

Biletler

22 Eyl 2026, 19:00

Luton Town FC - Ipswich Town

Kenilworth Road, Luton

Biletler

26 Eyl 2026, 15:00

Huddersfield Town - Luton Town FC

John Smith's Stadium, Huddersfield

Biletler

03 Eki 2026, 15:00

Luton Town FC - Doncaster Rovers FC

Kenilworth Road, Luton

Biletler

06 Eki 2026, 19:45

Colchester United - Luton Town FC

JobServe Community Stadium, Colchester

Biletler

10 Eki 2026, 15:00

Wycombe Wanderers - Luton Town FC

Adams Park, High Wycombe

Biletler

17 Eki 2026, 12:30

Milton Keynes Dons - Luton Town FC

Stadium MK, Milton Keynes

Biletler

20 Eki 2026, 19:45

Luton Town FC - Barnsley FC

Kenilworth Road, Luton

Biletler

24 Eki 2026, 12:30

Luton Town FC - Leicester City FC

Kenilworth Road, Luton

Biletler

31 Eki 2026, 15:00

Peterborough United - Luton Town FC

Weston Homes Stadium, Peterborough

Biletler

14 Kas 2026, 15:00

Luton Town FC - Cambridge United FC

Kenilworth Road, Luton

Biletler

17 Kas 2026, 19:00

Luton Town FC - Peterborough United

Kenilworth Road, Luton

Biletler

21 Kas 2026, 15:00

Burton Albion - Luton Town FC

Pirelli Stadium, Burton upon Trent

Biletler

28 Kas 2026, 15:00

Luton Town FC - Oxford United

Kenilworth Road, Luton

Biletler

01 Ara 2026, 19:45

Blackpool FC - Luton Town FC

Bloomfield Road, Blackpool

Biletler

12 Ara 2026, 15:00

Luton Town FC - Wigan Athletic

Kenilworth Road, Luton

Biletler

19 Ara 2026, 12:30

Sheffield Wednesday - Luton Town FC

Hillsborough Stadium, Sheffield

Biletler

26 Ara 2026, 15:00

Luton Town FC - Bromley FC

Kenilworth Road, Luton

Biletler

29 Ara 2026, 19:45

AFC Wimbledon - Luton Town FC

Cherry Red Records Stadium, London

Biletler

02 Oca 2027, 15:00

Plymouth Argyle - Luton Town FC

Home Park, Plymouth

Biletler

09 Oca 2027, 15:00

Luton Town FC - Sheffield Wednesday

Kenilworth Road, Luton

Biletler

16 Oca 2027, 15:00

Luton Town FC - Milton Keynes Dons

Kenilworth Road, Luton

Biletler

19 Oca 2027, 19:45

Barnsley FC - Luton Town FC

Oakwell, Barnsley

Biletler

23 Oca 2027, 15:00

Leicester City FC - Luton Town FC

King Power Stadium, Leicester

Biletler

30 Oca 2027, 15:00

Luton Town FC - Peterborough United

Kenilworth Road, Luton

Biletler

06 Şub 2027, 15:00

Luton Town FC - Mansfield Town FC

Kenilworth Road, Luton

Biletler

09 Şub 2027, 19:45

Stockport County - Luton Town FC

Edgeley Park, Stockport

Biletler

13 Şub 2027, 15:00

Leyton Orient - Luton Town FC

Gaughan Group Stadium, London

Biletler

Luton Town FC biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri doğrudan Luton Town FC'nin resmi e-bilet portalı ve Kenilworth Road gişesi üzerinden satın alınabilir. Resmi satışlar kademeli bir öncelik sistemiyle yürütülür ve kalan koltuklar genel satışa çıkmadan önce kulüp üyeleri ile kombine sahiplerine ilk erişim hakkı verilir.

Resmi genel kontenjanların tükenmesi halinde Ticombogibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuk bulmak için alternatif bir seçenek sunar.

Luton Town FC biletleri ne kadar?

Resmi Luton Town FC bilet portalındaki standart bilet fiyatları, genel girişte yetişkin koltukları için genellikle £26'dan başlar. Fiyatlar maç kategorisine, yaş grubuna ve Kenilworth Road içindeki tribün konumuna göre değişir.

Resmi genel kontenjanların tükenmesi halinde Ticombogibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuk bulmak için alternatif bir seçenek sunar. Burada fiyatlar, müsaitlik durumuna ve piyasa talebine bağlı olarak bilet başına £45'ten başlar.

Luton Town FC hakkında bilmeniz gereken her şey

Luton Town FC, Bedfordshire merkezli ve 1885'te kurulmuş köklü bir İngiliz futbol kulübüdür. Kulüp, iç saha maçlarını 11.500'ün üzerinde kapasiteye sahip, kendine özgü geleneksel bir İngiliz futbol ortamı sunan ikonik Kenilworth Road'da oynar.

Maç günü deneyiminizi planlarken bilmeniz gereken başlıca detaylar şunlardır:

  • Biletler öncelik aşamalarıyla dağıtılır, bu da resmi kulüp üyeliğini nominal fiyatla erişim sağlamak için en iyi yol haline getirir.
  • Kenilworth Road, Luton merkezine yakın konumdadır; Luton istasyonu üzerinden ulaşılabilir ve iyi bağlantılı ulaşım hatlarına sahiptir.
  • Maç kategorileri rakibe göre değişir; yüksek profilli hafta sonu karşılaşmaları genel satış aşamalarında hızla tükenir.
  • Deplasman taraftarları Oak Road Stand'da yer alırken, ev sahibi takım taraftarlarının ana bölümü Main Stand ve David Preece Stand'ı doldurur.

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