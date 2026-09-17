Luton Town FC 2026/2027 biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Luton Town FC, İngiliz futbolunda ikonik ve kendine özgü iç saha stadı Kenilworth Road'da mücadele ediyor. Samimi atmosferi ve coşkulu yerel taraftar desteğiyle tanınan Bedfordshire'da bir maça gitmek, Britanya futbolundaki en otantik maç günü deneyimlerinden birini sunuyor.
GOAL, Kenilworth Road'da yerinizi almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri sunuyor. Maç programını, resmi bilet satış noktalarını, ikincil pazar seçeneklerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.
Luton Town FC ne zaman oynuyor?
Tarih ve saat
Karşılaşma
Konum
Biletler
19 Eyl 2026, 15:00
Luton Town FC - Bradford City AFC
Kenilworth Road, Luton
22 Eyl 2026, 19:00
Luton Town FC - Ipswich Town
Kenilworth Road, Luton
26 Eyl 2026, 15:00
Huddersfield Town - Luton Town FC
John Smith's Stadium, Huddersfield
03 Eki 2026, 15:00
Luton Town FC - Doncaster Rovers FC
Kenilworth Road, Luton
06 Eki 2026, 19:45
Colchester United - Luton Town FC
JobServe Community Stadium, Colchester
10 Eki 2026, 15:00
Wycombe Wanderers - Luton Town FC
Adams Park, High Wycombe
17 Eki 2026, 12:30
Milton Keynes Dons - Luton Town FC
Stadium MK, Milton Keynes
20 Eki 2026, 19:45
Luton Town FC - Barnsley FC
Kenilworth Road, Luton
24 Eki 2026, 12:30
Luton Town FC - Leicester City FC
Kenilworth Road, Luton
31 Eki 2026, 15:00
Peterborough United - Luton Town FC
Weston Homes Stadium, Peterborough
14 Kas 2026, 15:00
Luton Town FC - Cambridge United FC
Kenilworth Road, Luton
17 Kas 2026, 19:00
Luton Town FC - Peterborough United
Kenilworth Road, Luton
21 Kas 2026, 15:00
Burton Albion - Luton Town FC
Pirelli Stadium, Burton upon Trent
28 Kas 2026, 15:00
Luton Town FC - Oxford United
Kenilworth Road, Luton
01 Ara 2026, 19:45
Blackpool FC - Luton Town FC
Bloomfield Road, Blackpool
12 Ara 2026, 15:00
Luton Town FC - Wigan Athletic
Kenilworth Road, Luton
19 Ara 2026, 12:30
Sheffield Wednesday - Luton Town FC
Hillsborough Stadium, Sheffield
26 Ara 2026, 15:00
Luton Town FC - Bromley FC
Kenilworth Road, Luton
29 Ara 2026, 19:45
AFC Wimbledon - Luton Town FC
Cherry Red Records Stadium, London
02 Oca 2027, 15:00
Plymouth Argyle - Luton Town FC
Home Park, Plymouth
09 Oca 2027, 15:00
Luton Town FC - Sheffield Wednesday
Kenilworth Road, Luton
16 Oca 2027, 15:00
Luton Town FC - Milton Keynes Dons
Kenilworth Road, Luton
19 Oca 2027, 19:45
Barnsley FC - Luton Town FC
Oakwell, Barnsley
23 Oca 2027, 15:00
Leicester City FC - Luton Town FC
King Power Stadium, Leicester
30 Oca 2027, 15:00
Luton Town FC - Peterborough United
Kenilworth Road, Luton
06 Şub 2027, 15:00
Luton Town FC - Mansfield Town FC
Kenilworth Road, Luton
09 Şub 2027, 19:45
Stockport County - Luton Town FC
Edgeley Park, Stockport
13 Şub 2027, 15:00
Leyton Orient - Luton Town FC
Gaughan Group Stadium, London
Luton Town FC biletleri nereden alınır?
Resmi maç biletleri doğrudan Luton Town FC'nin resmi e-bilet portalı ve Kenilworth Road gişesi üzerinden satın alınabilir. Resmi satışlar kademeli bir öncelik sistemiyle yürütülür ve kalan koltuklar genel satışa çıkmadan önce kulüp üyeleri ile kombine sahiplerine ilk erişim hakkı verilir.
Resmi genel kontenjanların tükenmesi halinde Ticombogibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuk bulmak için alternatif bir seçenek sunar.
Luton Town FC biletleri ne kadar?
Resmi Luton Town FC bilet portalındaki standart bilet fiyatları, genel girişte yetişkin koltukları için genellikle £26'dan başlar. Fiyatlar maç kategorisine, yaş grubuna ve Kenilworth Road içindeki tribün konumuna göre değişir.
Resmi genel kontenjanların tükenmesi halinde Ticombogibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuk bulmak için alternatif bir seçenek sunar. Burada fiyatlar, müsaitlik durumuna ve piyasa talebine bağlı olarak bilet başına £45'ten başlar.
Luton Town FC hakkında bilmeniz gereken her şey
Luton Town FC, Bedfordshire merkezli ve 1885'te kurulmuş köklü bir İngiliz futbol kulübüdür. Kulüp, iç saha maçlarını 11.500'ün üzerinde kapasiteye sahip, kendine özgü geleneksel bir İngiliz futbol ortamı sunan ikonik Kenilworth Road'da oynar.
Maç günü deneyiminizi planlarken bilmeniz gereken başlıca detaylar şunlardır:
- Biletler öncelik aşamalarıyla dağıtılır, bu da resmi kulüp üyeliğini nominal fiyatla erişim sağlamak için en iyi yol haline getirir.
- Kenilworth Road, Luton merkezine yakın konumdadır; Luton istasyonu üzerinden ulaşılabilir ve iyi bağlantılı ulaşım hatlarına sahiptir.
- Maç kategorileri rakibe göre değişir; yüksek profilli hafta sonu karşılaşmaları genel satış aşamalarında hızla tükenir.
- Deplasman taraftarları Oak Road Stand'da yer alırken, ev sahibi takım taraftarlarının ana bölümü Main Stand ve David Preece Stand'ı doldurur.