Lüksemburg - Türkiye maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg deplasmanına gidecek.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C 1. Grup’taki 3. maçını Lüksemburg’a karşı oynayacak.

Stefan Kuntz önderliğinde çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C 1. Grup’ta yer alan rakipleri Faroe Adaları ve Litvanya’dan sonra 3. rakibi olan Lüksemburg’la oynayacağı ilk maç için Lüksemburg’a gidecek.

Lüksemburg - Türkiye maçı ne zaman oynanacak?

UEFA Uluslar Ligi C 1. Grup maç takvimi Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yaptığı açıklamayla birlikte kamuoyuyla paylaşıldı.

Takvime göre UEFA Uluslar Ligi C 1. Grup 3. maçında Türkiye, Lüksemburg’la 11 Haziran salı günü karşılaşacak.

Karşılaşma Lüksemburg Stadyumu’nda oynanacak.

Lüksemburg - Türkiye maçı hangi kanalda yayımlanacak?

UEFA Uluslar Ligi C 1. Grup'ta üçüncü maç olan Lüksemburg Türkiye mücadelesi TRT 1 veya TRT Spor kanallarından naklen yayınlanacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın uluslararası organizasyonlardaki karşılaşmalarının yayın haklarının sahibi olan TRT’nin müsabakayı ayrıca internet ortamından da yayınlaması bekleniyor.

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