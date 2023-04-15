İngiliz futbolunun eski yıldızı, yaptığı hatanın ne denli büyük olduğunun farkında...

Premier Lig'in eski yıldızlarından Danny Graham, alkollü bir haldeyken bir dükkanın kapısından içeri arabasıyla fırladı.

Daha sonra yaptığı açıklamada suçunu itiraf eden Graham, alkollü olduğunu ve bu nedenle aracın kontolünü kaybettiğini söyledi.

Ne oldu?

Lüks arabasıyla geçtiğimiz Kasım ayında County Durham'daki Wynyard malikanesindeki bir dükkana girdiğinde alkollü olduğu bilgisi verilmişti.

2021'de emekli olan 37 yaşındaki eski futbolcu, içki içmek ve araba kullanmakla ilgili suçlamayı kabul etti ve daha sonra Teesside Sulh Ceza Mahkemesi'nde cezalandırılacağı açıklandı.

Mahkeme, kimsenin yaralanmadığı kazadan sonra Graham'ın kanında alkol olduğunu bildirildi. Eski futbolcu yasal sınırı aştı, ancak kazada kimseye bir şey olmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Savcı Michael Lawson, Graham'ın 4 Kasım'da mağazaya girmeden önce kaldırıma çıktığını söylerken kimseye bir zarar gelmediğinin bilgisini verdi.

Olay, dükkana zarar verdi ve 5.000 Sterlin değerindeki stokları mahvetti.

Yargıçlar, hasarın bir sonucu olarak mağazanın 5 gün süreyle kapatıldığını ve bu nedenle, tahmini toplam zararın yaklaşık 35 bin Euro olduğunu paylaştı.

Ne söylendi?

Avukatı Choi Cheng, "Graham bu suç için çok özür diliyor ve derinden pişmanlık duyuyor" dedi.

Cheng, eski futbolcunun daha önce hiç tutuklanmadığını ve iyi bir karaktere sahip olduğunu da ekledi.

Ayrıca yargıçlara, "etkileyici referansları" olduğunu da iddia etmekten geri durmadı.

Choi Cheng, "Bay Graham, bu mantıksız olay nedeniyle bir daha asla ama asla yaşamak istemeyeceği birçok şey yaşadı.

"Saldırılar, Kasım ayına kadar uzanıyor ve beş aydır bu endişeyi yaşıyor" dedi.

Graham, kariyeri boyunca Swansea City, Sunderland, Hull City ve Middlesbrough gibi takımlarda forma giyerken 124 Premier Lig maçında 18 kez gol sevinci yaşadı.

2013'te Swansea ile Championship'in en skorer ismi oldu ve Lig Kupası'nda şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Aynı zamanda İngiltere'nin 20 yaş altı takımında da forma giydi. Son olarak Sunderland'da oynayan Graham, Stadium of Light'a döndükten sonra Şubat 2021'de futbolu bıraktı.