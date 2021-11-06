Luke Shaw ve David de Gea, City mağlubiyetinden nasibini aldı: "Yıllardır asabımı bozuyorlar"

Roy Keane, eski kulübünün mağlubiyetini izlerken David de Gea ve Luke Shaw'ı hedef aldı.

Manchester United, Premier Lig'de ezeli rakibi Manchester City'yi konuk ederken karşılaşmanın ilk 45 dakikasında kabusu yaşadı.

Eric Bailly'nin 7. dakikada kendi kalesine gönderdiği golün ardından 45. dakikada Bernardo Silva sahneye çıktı ve Guardiola'nın ekibini 2-0 öne geçirdi.

Luke Shaw kalesinde gördükleri ikinci golde Joao Cancelo'nun ortasıyla başa çıkamadığı için eleştirilirken Dea Gea, Bernardo'nun yakın direğindeki şutunu tutamadı ve Roy Keane'i oldukça kızdırdı.

Roy Keane ne söyledi?

Kırmızı Şeytanlar'ın eski kaptanı Sky Sports'ta şunları söyledi:

"Luke Shaw ve De Gea'ya bakın. Bu maçta ne gibi bir şansınız var? Bu adamlar yıllardır asabımı bozuyorlar."

"Bu oyunculardan vazgeçiyorum. Onlar milli futbolcular! Defansı anlayamıyorum... Buraya 'Manchester United evinde, acaba şansı var mı?" diye düşünerek geliyorum.

Bütün sezon boyunca böyleydiler, gol şanslarıyla baş edemediler."

"Şu anda iki gol yediler Manchester United etkili bir şey yapmazsa, dört ya da beş gol daha olacak."

Manchester United'ın Old Trafford sıkıntısı devam ediyor

Manchester United, son 14 iç saha maçında kalesini gole kapatamadı.

Kırmızı Şeytanlar, Eylül 1970 - Şubat 1971'den sonra ilk kez bu doğrultuda kötü bir seri yaşadı.

Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi, 21 karşılaşmada da kalede gol gördükleri 1958-59 sezonuna sadece altı maç uzaktalar.

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Manchester United, 2021/22 sezonunda City'ye karşı önemli bir maçı daha kaybetti.

Kırmızı Şeytanlar, 20 Kasım'da Watford'a konuk olacaklar. Şampiyonlar Ligi'nde ise 23 Kasım'da Villarreal'e misafir gidecekler.