Luke Shaw: Solskjaer, Mourinho'dan oldukça farklı

Manchester United'ın sol beki Luke Shaw, eski çalıştırıcıları Jose Mourinho'yu eleştirmeyi reddederken Solskjaer'den övgüyle bahsetti.

Manchester United'ın 23 yaşındaki sol beki Luke Shaw, eski teknik direktörleri Jose Mourinho'yu eleştirmezken şimdiki çalıştırıcılarının takıma somut bir etkisinin olduğundan bahsetti.

Ole Gunnar Solskjaer, Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçici olarak getirildi ve üç lig maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

İngiliz oyuncu Shaw, Sky Sports 'a yaptığı açıklamada yeni teknik direktörlerinin takıma katkısından övgüyle bahsetti:

"Ole'nin tamamen kendine özgü bir tarzı var ve bizi de buna adapte etti. Oynadığımız oyundan keyif alıyoruz ve asıl önemli olan da bu."

"Ole inanılmaz pozitif ve arkadaş canlısı biri. Yıllardır bu kulübün içindeymiş gibi ve takımın neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Hepimiz onu destekliyoruz. Bizim için en iyisini istiyor ve biz de onun için aynı şeyleri istiyoruz."

İngiliz sağ bek, Mourinho döneminde fazla forma şansı bulamamasına rağmen Portekizli teknik direktörü eleştirmeyi reddetti:

"Ole, Jose'den çok farklı bir yapıya sahip. Mourinho'ya kulübe ve bana kattıklarından dolayı teşekkür ederim. Sözleşmemi uzattım ve her maçta oynayıp elimden geleni yapmak istiyorum."

Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, 2 Ocak Çarşamba günü Newcastle United ile karşılaşacak.