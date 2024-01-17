Luke Shaw, 180.000 sterlinlik Lamborghini Urus'una dört park cezası kesilmesinin ardından 240 sterlin ödemek zorunda kalacak.

Manchester United’ın haftada 150 bin sterlin kazanan yıldızı Lamborghini marka otomobilini tren istasyonuna bırakınca park cezası aldı.

Manchester United’ın başarılı savunma oyuncusu Luke Shaw otomobilini Wilmslow Tren İstasyonu’na bırakmasının ardından dört kez park cezası aldı. 60 sterlinlik dört park cezası alan ve toplamda 240 sterlin ödemek zorunda kalacak olan Shaw, Manchester United2da haftada 150 bin sterlin kazanması nedeniyle bu cezaları ödemekte hiç zorluk çekmeyecek.

Sol bek daha önce otomobilini Manchester United’ın antrenman tesislerinin bulunduğu Carrington'a götürürken görüntülenmişti. Park cezalarının yanı sıra bu sezon sakatlıklarla da boğuşan Shaw, kendisi adına oldukça zor bir sezonun içerisinde yer alıyor.

Sakatlıklarla boğuşuyor

Daha önce kas sakatlığı nedeniyle üç ay sahalardan uzak kalan İngiliz oyuncu, Kasım ayındaki Everton maçıyla sahalara dönmüştü.

Premier Lig'de üst üste altı maça çıktıktan sonra tekrar sakatlanan Shaw, United'ın geçtiğimiz hafta sonu Old Trafford'da Tottenham'la 2-2 berabere kaldığı maçta sahalara dönmesi beklenirken, Erik ten Hag kondisyon sorunu nedeniyle onu kadroya dahil etmemişti.

Shaw bu sezon tüm kulvarlarda sadece 10 maça çıktı ve Kırmızı Şeytanlar felaket sezonunu bir kupa şampiyonluğuyla kurtarmaya çalışırken, United'ın bu ay sonunda Newport County ile oynayacağı FA Cup dördüncü tur karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.