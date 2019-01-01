Lukas Podolski'nin yeni rotası Meksika!

2015 ve 2017 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Alman golcü Lukas Podolski'nin Meksika'dan teklif aldığı iddia edildi.

'nın önde gelen gazetelerinden Diario Reforma'da yer alan habere göre 'nın Vissel Kobe takımında forma giyen Lukas Podolski, Liga MX kulüplerinden Monterrey'e önerildi.

Temmuz 2017'de 'dan Vissel Kobe'ye 2.6 milyon euro'ya transfer edilen 34 yaşındaki golcü futbolcunun 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Vissel Kobe'nin Podolski üzerinden para kazanmak istediği, bu sebeple oyuncunun Monterrey'e önerildiği belirtildi.

2015'te 'den 2.5 milyon euro'ya Galatasaray'a gelen Podolski, İstanbul'da geçirdiği 2 sezonda sarı-kırmızılı forma ile toplamda 75 resmi maça çıkıp 34 kez ağları havalandırdı ve 18 asist yaptı.