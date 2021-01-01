Lukas Podolski'den Mesut Özil yorumu: Sonunda futbol oynayabilecek

Antalyaspor'un Alman forveti Lukas Podolski, Arsenal'den takım arkadaşı olan Mesut Özil'in Fenerbahçe transferini değerlendirdi.

Mesut Özil'in 'den 'ye transfer olması futbol gündeminin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Yıldız oyuncunun transferi hakkında yorum yapan son isim Lukas Podolski oldu. Mesut ile hem Milli Takımı'nda hem de Arsenal'de beraber oynayan Podolski, eski takım arkadaşını Almanya'nın önemli gazetelerinden Bild'e değerlendirdi.

Sözlerine Arsenal'i eleştirerek başlayan Podolski, "Bir kulüpteki altıncı ya da yedinci sezonunu geçiren bir oyuncunun bu şekilde tamamen kadro dışı bırakılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Mesut kalitesini sahada gösterdi. Takım arkadaşlarına veya kulübe karşı hiçbir zaman olumsuz davranmadı. Fakat Arsenal yönetimi, son aylarda ona hiç olumlu davranömadı" dedi.

Daha fazla takım

Mesut ile Arsenal arasındaki ilişkinin sona eriş şeklini 'utanç verici' olarak tanımlayan Podolski, "Oynamasına izin verilmezse hiçbir profesyonel tatmin olmaz. Fakat artık Mesut nihayet tekrar sevdiğimiz şeyi yapabilir, yani futbol oynayabilir" dedi.

Mesut'un Süper Lig'e gelişini de değerlendiren Antalyasporlu yıldız, "Mesut'un 'de bizimle oynayacağına sevindim. Lige değer katacak. Hâlâ 32 yaşında ve futbolun zirve çağlarında. Süper Lig'de kulüp başkanları taraftarları memnun etmek için yıldız oyuncuları transfer ediyor. Bu, tekrar tekrar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.