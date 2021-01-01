Lukas Podolski'den Fenerbahçe'ye uyarı: Şampiyon olmak istiyorsanız daha fazlasını yapmalısınız

Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kaldıkları maçın ardından Lukas Podolski, Antalyaspor'un oyunundan memnun.

Antalyaspor'un Polonyalı yıldızı Podolski, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda daha fazlasını yapmaları konusunda uyardı.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Lukas Podolski, Fanatik'e konuştu.

35 yaşındaki deneyimli futbolcu, Fenerbahçe karşısındaki oyunlarından memnun olduğunu söylerken Sarı-Lacivertli ekibin daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.

Lukas Podolski ne dedi?

Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin maçta bir oyun planı ortaya koymadığını düşünüyor.

"Fenerbahçe’nin sahada bir planı olduğunu göremedim. Şu ana kadar hiçbir takım bizi doğru analiz edemedi. Şampiyon olmak ve başarılı olmak istiyorsan, daha fazlasını ortaya koymalısın. Biz şampiyon olmak isteyen bir takıma karşı çok iyi oynadık."

"Mesut’un daha önce de söylediğim gibi zamana ihtiyacı var. Farklı bir lige geldi ve uzun süreli bir sözleşmesi var. Ben de Galatasaray’a geldiğimde insanların beklentisi çok yüksekti. Yıldız oyuncu olarak bununla başa çıkman gerekiyor. Mesut, İngiltere’den geldi ve karantinaya girdi. Sürekli maç oynanıyor ve koronavirüs problemi var. İnsanlar çok fazla yorum yapıyor. Ancak harika oyuncular bunu çok umursamaz ve sonunda kalitelerini gösterirler."

“Trabzonspor ve İstanbul’un büyük kulüplerinin maçlarında hep hakem konuşuluyor. Oyuncuların ya da takımların performansına bakılmıyor. Örneğin Fenerbahçe maçından sonra Antalya’nın iyi oyunuyla ilgili çok az yorum gördüm."

"Her hafta hakem kararları gündemde. Bunun Türk futboluna bir yararı yok. Hakemler de insan ve hata yapabilirler. Biz de hata yapıyoruz. İnsanların birbirlerine davranışları, yöneticilerin açıklamaları... Hep bir kaos ortamı var. Bu iyi değil."

"Maçtan sonra hocalar ya da sportif direktör konuşabilir, kararları eleştirebilir. Sonra her şey biter ve bir sonraki maça bakılır. Sahada ortalama 60 dakika futbol oynuyoruz, oyun çok fazla duruyor."

"Bir kişinin penaltı dediğine, diğeri penaltı demiyor. VAR, kararların daha hızlı alınması için getirildi. Ama VAR sonrası hakemler daha fazla tartışılmaya başladı. Herkes birbirine bağırıyor. Komedi şov programı gibi."

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Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe, Antalyaspor engelinde oldukça zorlandı.

Antalyaspor 12. dakikada Fredy ile bulduğu gol ile mücadeleyi uzun süre 1-0 önde ve baskılı götürdü.

Fenerbahçe'ye hayat veren gol ise 83. dakikada Enner Valencia'dan geldi.

Fenerbahçe şu anda 55 puanla ligin üçüncü sırasında yer alıyor.

Bir maçı eksik Beşiktaş 57 puanla ikinci sırada bulurken Siyah-beyazlılar ile aynı puanı paylaşan Galatasaray ise zirve koltuğunda oturuyor.