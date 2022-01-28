Futbol kariyerini Polonya'nın Gornik Zabrze takımında sürdüren Lukas Podolski, yeniden Türkiye topraklarını ziyaret etme şansı buldu.

Takımıyla birlikte Antalya'da kamp yapan 36 yaşındaki oyuncu, eski kulübü Galatasaray'da yaşananlarla ilgili görüşlerini TRT Spor'a aktardı.

Ne söyledi?

Podolski, Süper Lig'de zorlu günler geçiren Galatasaray'ın kısa süre içinde toparlanacağından emin.

"Bir taraftar olarak, Galatasaray'ın ligde yeniden ait olduğu yere yükseleceğine inanıyorum."

Alman oyuncu, Fatih Terim'in ayrılığı hakkında ise çarpıcı bir demeç verdi.

"Galatasaray ve Türk futbolu için harika işler başarmış, dünya futbolunda efsane olmuş biri. İşini seven, tutkulu, iyi karakterli bir insan ve bence Terim şu an biraz ara verecektir. Teknik direktörlüğe devam edeceğini düşünmüyorum. Belki ileride Galatasaray'da farklı bir görev de üstlenebilir."

"Saygı görmedi"

"Futbolda bu derece başarı elde etmiş fazla insanınız yok. Kulüpten ayrılış sürecinde gerekli saygıyı gördüğünü düşünmüyorum ama bu süreç onun Fatih Terim oluşunu değiştirmez. O bir efsane ve bu tarz durumlar gerçekleri değiştirmez. Bir sonraki adımını bekleyip göreceğiz."

Futbolu bırakmaya niyeti yok

2017'de Galatasaray'dan ayrılan Podolski, Vissel Kove ve Antalyaspor formaları giydikten sonra geçen yaz Gornik Zabrze ile anlaşmıştı.

Tecrübeli oyuncu yakın zamanda aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmayı düşünmüyor.

"Çocukluğumdan beri hep futbolun içindeydim ve futbolcu olmayı hayal ediyordum. Maçlara gitmeyi, futbolun içinde olmayı çok seviyorum. Şu an futbolu bırakmayı düşünmüyorum. En az bir ya da iki sene daha oynamayı düşünüyorum."

"Ben bir Aslan'ım"

Podolski, Galatasaray taraftarlarının sevgisini hala hissettiğini ve İstanbul'a gelip sarı kırmızılı takımın maçlarını izlemeye devam edeceğini söyledi.

"Nerede olursam olayım desteklerini benden esirgemiyorlar. Ben de her zaman onlarla beraber olmayı seviyorum. Halen İstanbul'a gelip Galatasaray'ın maçlarını izlemeyi çok seviyorum. Çünkü Türkiye'de geçirdiğim vakitten her zaman büyük keyif aldım. Ben bir Aslan'ım ve hep öyle kalacağım. Yakında statta görüşürüz!"

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