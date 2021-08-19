Lukaku’dan futbolculara Covid-19 çağrısı

Chelsea’nin yeni transferi Romelu Lukaku, aşı konusundaki görüşlerini ve İtalya’da geçirdiği iki yılın kendisine neler kattığını açıkladı.

Geçen sezon Inter’in Serie A şampiyonluğuna ulaşmasında büyük rol oynayan Romelu Lukaku, 97 milyon sterlin karşılığında eski takımı Chelsea’ye dönmüştü.

Ne söyledi?

Premier Lig’de bazı futbolcuların aşı konusunda çekimser davranması tartışma yaratmıştı. Bu konudaki görüşleri sorulan Belçikalı yıldız, iki doz Covid-19 aşısı olduğunu söylerken, diğer profesyonel futbolculara da dikkatli olmaları için çağrıda bulundu.

“İki doz aşı oldum. Benim durumum biraz farklı, çünkü yüksek risk grubunda bulunan aile üyelerim var. Bu kararı oyuncular kendileri vermeli. Yapmamız gereken insanların arasındayken dikkatli olmak, çünkü üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Ben ailemde risk taşıyan bireyler olduğu için aşı olmayı seçtim.”

İtalya, Lukaku'ya neler kattı?

Geçmişte Chelsea, West Bromwich Albion, Everton ve Manchester United ile Premier Lig tecrübesi yaşayan Lukaku, İtalya’daki iki yılın ardından Ada’ya geri döndü. Lukaku, Manchester United’dan ayrıldığından bu yana çok daha iyi bir futbolcuya dönüştüğüne inanıyor.

“Olgunlaşmak önemliydi. Kendimle ilgili daha fazla şey öğrendim ve standartlarımı yukarı çektim. İtalya’da oynanan futbolun farklı olması beni daha komple bir oyuncu haline getirdi. Orada sahada daha az boş alan var, oyunun teknik ve taktik yönü ön planda. Bu faktörlerin faydasını gördüm.”

“İngiltere’de farklı, ama yabancı olmadığım bir futbol oynanıyor. Burada katkı vermek için yeni takımıma ve teknik direktörümüzün oyun planına adapte olmam gerekiyor.”

Liderlik iddiası yok

Lukaku, takım kaptanı Cesar Azpilicueta’yla olan iletişiminden ve soyunma odasında üstleneceği rolden de bahsetti.

“Azpi uzun yıllardır burada ve harika bir kaptan. Karantinadayken benimle temasa geçip ev bulma konusunda yardımcı oldu. Sanki hiç ayrılmamışım gibi hissettim. Takımdaki herkesle aramda iyi bağlar var.”

“Liderlik konusuna gelince, takımda çok önemli karakterler var. Ben herkesle bağ kurmayı ve etrafımdaki herkesi rahat hissettirmeyi seven bir insanım. O soyunma odasındaki oyuncular Chelsea forması giymeyi hakediyorlar ve bunu geçen sezon kanıtladılar.”

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