Belçika, Pazartesi akşamı Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nda kıl payı bir yenilgiyi önledi. Kırmızı Şeytanlar, bir an için tarihi bir zafere doğru ilerliyor gibi görünen Mısır ile Seattle'da 1-1 berabere kaldı. Yedek oyuncu Romelu Lukaku'nun zorladığı Mohamed Hany'nin kendi kalesine attığı gol, ikinci yarının ortasında Belçikalıları rahatlattı.

Seattle Stadyumu'nda Belçika, forvet Charles De Ketelaere'nin arkasında Kevin De Bruyne, Jérémy Doku ve Leandro Trossard ile maça başladı. Mısır ise 34. yaş gününü kutlayan yıldız oyuncusu Mohamed Salah'a güvendi. De Bruyne, maçın başlarında az farkla dışarı çıkan bir şutla ilk golü atmaya çok yaklaştı.

Maçın ilk dakikaları, teknik direktör Rudi Garcia'nın takımı için zorlu geçti. Mısır, Belçika'yı sürekli hataya zorladı ve Avrupalılar neredeyse hiç gol şansı bulamadı. Mostafa Attia ve Timothy Castagne'nin sarı kart görmesinin ardından Afrikalılar giderek daha fazla inisiyatif aldı.

Bu üstünlük yirmi dakika sonra ödüllendirildi. Emam Ashour kanattan içeriye doğru çekildi ve topu Thibaut Courtois'nın arkasındaki köşeye sert ve alçak bir vuruşla gönderdi: 0-1. Bu, Mısır formasıyla attığı ilk gol ve aynı zamanda çok önemli bir gol oldu.

Belçika, bundan sonra da iyi organize olmuş Mısır savunması karşısında büyük zorluklar yaşadı. Trossard fırsatları kaçırırken, yıldız oyuncu Doku neredeyse hiç boşluk bulamadı. İlk yarı bitmeden hemen önce Courtois, Omar Marmoush'un şutunu muhteşem bir kurtarışla takımı oyunda tuttu.

İkinci yarıda Belçika baskısını artırdı. De Bruyne güzel bir serbest vuruşla direğe çarptı ve Youri Tielemans'ın şutu az farkla dışarı çıktı. Diğer tarafta ise Ashour, bir ribaundu çok uzağa göndererek Mısır için skoru 0-2'ye getirebilecek büyük bir fırsatı kaçırdı.

Maçın bitimine 25 dakika kala Garcia, Lukaku'yu oyuna aldı. Forvet, oyuna girer girmez etkisini gösterdi. Oyuna girdikten sadece 22 saniye sonra Thomas Meunier'in ortasında Mohamed Hany'nin kendi kalesine gol atmasını sağladı: 1-1.

Maçın son dakikalarında Belçika baskısını artırdı. 83. dakikada oyuna giren Brandon Mechele galibiyet golüne çok yaklaştı, ancak serbest vuruşun ardından yaptığı kafa vuruşunu Mısır kalecisi ustaca kurtardı. Bundan sonra da her iki takımın da fırsatları oldu, ancak maçın galibi belirlenemedi.

Böylece Belçika ve Mısır, G Grubu'nda birer puanla Dünya Kupası'na başladı. Salı günü saat 03.00'te (Hollanda saatiyle) bu gruptaki diğer açılış maçı İran ile Yeni Zelanda arasında oynanacak.