Lukaku: Mourinho, Man United'da istediği oyunculara sahip değildi

Lukaku, Kırmızı Şeytanlar'da, Portekizli teknik adama 'istediği oyuncuların' verilmiş olması durumunda daha başarılı olacağını itiraf etti.

'ın eski futbolcusu Romelu Lukaku, eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun o dönemde daha fazla destek bulabileceğini söylerken, 'e neden gittiğini de anlattı.

Belçikalı futbolcu, Sky Sports'a verdiği demeçte, Mourinho'nun Manchester United'da yeterli destek görmediğini itiraf ederken, şimdiye kadar çalıştığı en iyi teknik direktörleri sıraladı:

"Roberto Martinez, Ronald Koeman ve şimdi Antonio Conte. Ayrıca Jose Mourinho, istediği oyunculara sahip olsaydı en iyi performansını gösterirdi."

"Steve Clarke, en büyük payı ona vermeliyim. Bana 19 yaşındayken Premier Lig'de oynama fırsatı verdi. Anderlecht'teki ilk hocam Ariel Jacobs, daha 16 yaşıma girmeden beni oynattı. Okuldayken beni arayıp, 'Buraya gelmen lazım, as takımla oynayacaksın' dedi ve hemen forma şansı verdi. Onlara sonsuza dek saygı duyacağım."

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"Her zaman açık fikirli biri oldum ve futbolcu olarak hocalarımın isteklerini yerine getirdim. Onlarla hiçbir problem yaşamadım. Bu benim profesyonelliğimi ve çalışma azmimi gösteriyor."

26 yaşındaki yıldız, Inter ile anlaşmaya varmadan çok önce Manchester United'dan ayrılma kararı aldığını söylerken, "Geçtiğimiz yıl profesyonal hayatım açısından oldukça zordu çünkü işler istediğim gibi gitmiyordu ve ben de performansımı gösteremiyordum. Bu yüzden neyin doğru gitmediğini düşündüm ve yeni bir macera zamanının geldiğini fark ettim. Mart ayı gibi kararımı verdim ve teknik direktörün odasına gidip bunu açıkladım. Sanırım doğru kararı verdim. Manchester United da bir değişime giderek genç oyuncularına yer açtı. Bence ikimiz de kazandık" ifadelerini kullandı.

Belçikalı oyuncu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 26 resmi müsabakada 18 gol kaydetti, 4 asist yaptı.