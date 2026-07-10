Lukaku: İspanya karşısında kaybetmek için oynamayacağız

Belçika'nın forveti Romelu Lukaku, takımının 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinin, İspanya milli takımı karşısında maç başlamadan pes etmek veya maçı baştan kaybetmiş saymak anlamına gelmediğini vurguladı ve "La Roja" ile karşılaşmaya "tamamen hazır" olduklarını belirtti.

Lukaku, bugün Cuma günü Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Bu aşamaya kadar geldiysek, kaybetmek ve eve dönmek için oynamayacağız. Bu çok önemli bir aşama ve gerekli yeteneğe sahibiz; İspanya karşısında kusursuz oynamalıyız."

Lukaku, Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna devam etmek için Belçika milli takımının, "2018'den beri aynı sistemle oynayan ve çok zorlu" bir takımla karşılaşmak zorunda olacağını vurguladı. Bu takımda, "takıma hücum derinliği katan" Ferran Torres gibi oyuncular yer alıyor.

Lukaku, rakibin gücünü vurgulayarak şunları söyledi: “İspanya çok dengeli bir takım çünkü çok güçlüler ve son derece zeki oyunculara sahipler; bu nedenle kusursuz bir maç çıkarmamız gerekiyor.”

Kırmızı Şeytanlar'ın yıldızı, takımının bu maça teknik ve fiziksel olarak hazır olduğunu belirterek şunları söyledi: “Buna rağmen, biz iyi hazırlandık ve onlarla başa çıkmak için gerekli unsurlara sahibiz. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak bu zorluğun üstesinden gelmek için çok iyi durumdayız.”

Bu Dünya Kupası’nın uluslararası kariyerindeki son turnuva olma ihtimaline ilişkin Lukaku, karmaşık bir durumda olduğunu ve konunun zor olduğunu açıkladı, ancak Belçika milli takımı için neler sunabileceğini öğrenmek amacıyla teknik direktör Rudi Garcia ile bir görüşme yaptığını belirtti.

Belçikalı forvet sözlerine şöyle devam etti: “Saha içinde ve dışında elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Sahada etki yaratabilir ve hayal kırıklıklarını hafifletebilirim; çünkü bu, takımın bütünlüğü ve kolektif çalışmasıyla ilgili bir konu.”

Lukaku, konuşmasının sonunda meselenin kendisinin ne istediğiyle değil, milli takımın neye ihtiyacı olduğu ile ilgili olduğunu kabul ederek şöyle dedi: “Bu, geçtiğimiz yıllar boyunca motivasyon kaynağım oldu. Önce milli takımı, sonra kendimi düşünüyorum.”