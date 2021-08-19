Romelu Lukaku’nun Chelsea’ye transfer olmasının ardından kadrosuna santrfor takviyesi yapmak isteyen Inter, rotayı Bundesliga’ya çevirdi.

Geçtiğimiz sezon Antonio Conte yönetiminde Serie A şampiyonluğuna ulaşan Inter, ekonomik durumdan ötürü yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle başarılı teknik adamla yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

Simone Inzaghi’yi göreve getiren İtalyan devi, Achraf Hakimi’yi de Paris Saint-Germain’e satmıştı.

Romelu Lukaku’ya gelen ilk teklifi reddeden ve yıldız golcüyü takımda tutmayı planlayan Inter, Chelsea’den gelen 115 milyon euro değerindeki teklifi ise geri çevirememişti.

İtalyan ekibi, Lukaku’nun ayrılığının ardından Edin Dzeko’yu kadrosuna katmış olsa da bu pozisyona bir takviye daha yapmayı hedefliyor.

Inter’in yeni golcü adayı Thuram

Duvan Zapata ile ilgilendiği söylenen Inter, 30 yaşındaki golcü için Atalanta’nın talep ettiği 30 milyon euro’luk ücreti çok buldu ve alternatif arayışlarına yöneldi.

Sky Sport Italia kaynaklı habere göre Inter, Borussia Mönchengladbach’ın Fransız hücumcusu Marcus Thuram’ı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Inter’in 25 milyon euro ve bonuslar içeren teklifinin reddedildiği belirtilirken kulübün 24 yaşındaki oyuncunun transferini 30 milyon euro’ya bitirmek istediğine de yer verildi.

Juventus ve Parma’nın eski savunmacısı Lilian Thuram’ın oğlu olan Marcus Thuram’ın Alman ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kariyerinde yeni bir msayfa açmaya sıcak bakan Fransız oyuncu, Borussia Mönchengladbach’ın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edemeyecek olması sebebiyle Inter ihtimaline olumlu yaklaşıyor.

Thuram’ın kariyeri

2019 yılında Guingamp’tan Mönchengladbach’a transfer olan Thuram,geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 40 maçta görev yaptı.

Bu maçların 29’una ilk 11’de başlayan oyuncu, 11 gol 5 asistlik bir performansa imza atmıştı.

Hücumun her bölgesinde görev yapabilen Thuram, geçtiğimiz sezonda daha çok hücumun sol kenarında forma giymişti.

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