Lukaku ikinci Chelsea macerasına Drogba’yı hatırlatan bir performansla başladı

Belçikalı yıldız Premier Lig’e dönüşünü Chelsea’deki idolünü gururlandıracak bir oyunla yaptı.

Lukaku, 2011’de Chelsea’ye ilk kez transfer olduğunda Stamford Bridge’in esas adamı Drogba’ydı. Komple bir santrafor olan Fildişili, Avrupa’nın en korkulan hücum oyuncularından biriydi.

Drogba, Londra günlerinde özellikle Arsenal savunmasının başına epey iş açmıştı. Topçular’a karşı 15 maçta 13 gol atan Drogba, hızı, gücü ve bitiriciliğiyle rakip stoperlere hayatı dar ediyordu.

Lukaku, Chelsea’de geçirdiği üç yılda Drogba’dan çok şey öğrendi, fakat sahada işler istediği gibi gitmedi. Buna karşın, 2012 Şampiyonlar Ligi finalindeki performansıyla kahramanlaşan Drogba’yla teması hiç kesmedi.

Drogba ile Lukaku, Belçikalı Inter’den Chelsea’ye transfer olmadan beş gün önce telefonda görüştü. Chelsea’de temiz bir sayfa açan Lukaku, oyunuyla adeta idolüne saygı duruşunda bulundu.

Arsenal’in, Chelsea’nin 98 milyon sterlinlik golcüsüne verecek bir cevabı yoktu. Oyunun her yönünde etkili olan Lukaku, Drogba’nın göğsünü kabartacak bir performans sergiledi.

Eski Manchester Unitedlı kale önünde her zaman ölümcül bir isimdi, ama Inter’de Antonio Conte idaresinde oyununun diğer yönlerini ne kadar geliştirdiğini Emirates’te herkese gösterdi.

Bunun en güzel kanıtı da, 2-0’lık galibiyetin yolunu açan ilk goldü.

Topu ayağına aldıktan sonra acı kuvvetini kullanarak Pablo Mari’yi ekarte eden Lukaku, Mateo Kovacic’e pasını bıraktı. Ardından döndü ve Mari’nin çaresiz bakışları arasında kale alanına hareketlendi. Reece James’in çevirdiği topu ağlara bıraktığında dakikalar 14’ü gösteriyordu.

Genç yetenek olarak Chelsea’ye geldiği zamana kıyasla daha fit, daha güçlü ve daha akıllı bir oyuncu olan Lukaku, Premier Lig’de şampiyonluk yarışına dahil olmak isteyen Chelsea için yapbozun son parçası olabilir.

Yedi yıl öncesine göre sırtı dönük oyununu ne kadar geliştirdiği ortada. Mari, Lukaku’nun kontrolündeki topa yaklaşmayı bile başaramadı. Mecburen faullere başvuran Mari, ilk yarının sonlarında bir de sarı kart gördü.

Maçın ardından Sky Sports’a konuşan Lukaku, performansını betimlemek için ‘dominant’ kelimesini kullandı. Zaman zaman topsuz oyunda bile oyuna olumlu etki eden Lukaku, Arsenal’in savunma hattını tedirgin etti.

Kaleden yaklaşık 30 metre uzaklıkta yaptığı boş koşu, Mason Mount’un boşluk bulmasını sağladı. Mount’un asistinde köşeye sert bir vuruşla golü yapan James, devre arasına 10 dakika kala farkı ikiye çıkardı.

Chelsea 2-0’dan sonra bitime dek kontrollü bir oyun sergiledi. James’in ilk yarının son anlarında Bukayo Saka’ya yaptığı müdahaleyi hakem penaltı olarak değerlendirebilirdi. Edouard Mendy’ye ikinci yarıda biraz daha fazla iş düştü, ama Chelsea’nin üçü, hatta dördü bulması da işten bile değildi.

Lukaku’nun kafa vuruşunda Bernd Leno’nun dokunduğu top direkten döndü. Alman kaleci bir diğer pozisyonda ise vatandaşı Kai Havertz’e gol şansı tanımadı.

Maç öncesinde Sky Sports’a verdiği röportajda Lukaku için, “Onu oynasın diye aldık, kulübede otursun diye değil” sözlerini kullanan Thomas Tuchel, takımla sadece beş gündür antrenman yapmasına rağmen Lukaku’ya ilk 11’de şans verdi. Belçikalı şüphesiz, gelecekte de Tuchel’in kadroya ilk yazacağı isimlerden biri olacak.

Lukaku da tıpkı Drogba gibi Premier Lig’de elit bir santrafor olmak için gereken her şeye sahip. Ve tıpkı Drogba gibi, Arsenal’ın bunu öğrenmesini sağladı.

Çeviri: Tolga İnan