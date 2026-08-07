Bugün cuma günü yayımlanan bir basın raporu, Belçikalı forvet Romelu Lukaku'nun yeni bir kulüp arayışında olması nedeniyle yeniden Fenerbahçe'ye önerildiğini ortaya koydu; ayrıca Suudi Arabistan kulüpleri de olası seçenekler arasına girdi.

33 yaşındaki Lukaku, Napoli ile olan sözleşmesinin son yılını geçiriyor ve bireysel açıdan hayal kırıklığı yaratan 2025-2026 sezonunun ardından forvetin, yeni sezonun başlangıcında teknik direktör Massimiliano Allegri'nin ilk tercihi olması beklenmiyor.

İtalya'da çıkan haberlere göre Napoli, deneyimli forvet için değeri 10 milyon euroyu geçmeyen teklifleri kabul etmeye hazır; ancak oyuncunun Diego Maradona Stadı'ndan ayrılışı henüz gerçekleşmedi.



Son birkaç gün içinde Belçika Millî Takımı'nın tarihi gol kralı Lukaku'nun adı, Amerikan ekibi Atlanta United'a transfer olma ihtimaliyle anıldı; ancak cuma günü yayımlanan raporlar onun yeniden Fenerbahçe'ye önerildiğini de teyit etti.

"TRT Spor" ağının muhabiri Doruk Tiğçemer'e göre Lukaku, Fenerbahçe'ye önerildi ve bu, forvetin adının büyük Türk kulübüne getirildiği ilk sefer değil; zira daha önce kış transfer döneminde ve yaklaşık bir ay önce de bir kez daha önerilmişti.

Şu ana kadar Fenerbahçe ile Napoli ya da oyuncunun menajerleri arasında herhangi bir resmî görüşme gerçekleşmedi.

"Football Italia" ağı, Türkiye'nin Lukaku için ciddi bir seçenek olduğunu, ancak oyuncunun Suudi Arabistan'dan gelmesi muhtemel teklifleri de değerlendirdiğini belirtti.

