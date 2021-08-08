Lukaku daha Chelsea ile sahaya çıkmadan Tottenham’a ilk golünü attı

Romelu Lukaku’nun transferi için Chelsea’yle anlaşan Inter, Arjantinli yıldızını satmaktan vazgeçti.

Harry Kane kriziyle çalkalanan Tottenham, İngiliz santraforun alternatifi olarak Inter forması giyen Lautaro Martinez’i belirlemişti.

Londra kulübü Inter’e 60 milyon sterlin bonservis ödemeye razı olsa da, Chelsea’nin transfer hamlesi Tottenham’ın tüm planlarını alt üst etti.

Menajeri ne söyledi?

Martinez’in menajeri Alejandro Camano, “Lautaro, Inter’in oyuncusu ve İtalya’da mutlu. Kulüple ters düştüğü bir konu yok. Gerçek bundan ibaret” açıklamasıyla Ada’ya net bir mesaj gönderdi.

Chelsea’nin Romelu Lukaku için Inter’le prensip anlaşmasına varması, Lautaro transferinde rüzgarı tersine çevirdi.

Maviler’in 98 milyon sterlin’lik teklifini kabul eden Inter, hücum hattındaki bir önemli ismi daha kaybetmemek için Lautaro Martinez’i satmaktan vazgeçti.

Taraftar tepkisi korkutuyor

Lukaku haberinin basında yer almasıyla taraftarların büyük öfkesiyle karşılaşan Inter yönetimi, tepkinin büyümesinden de çekiniyor.

Geçen sezon Serie A’da şampiyonluğa uzanan Inter, yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle teknik direktör Antonio Conte’yi takımdan göndermiş, takımın kilit isimlerinden Achraf Hakimi’yi ise PSG’ye satmıştı.

Pandemi döneminde ekonomik açıdan büyük bir darbe alan Inter, su üstünde kalabilmek için ek gelir kaynakları arıyor. Hakimi’nin ardından Lukaku’nun da satılmasıyla kasaya girecek para, İtalyan devine nefes aldıracak.

Kulübün Çinli sahipleri uzun vadede sağlıklı bir ekonomik yapı kurabilmek adına sportif hedeflerden ödün vermeye hazır. Bu da taraftarları yönetimle karşı karşıya getiriyor.

Geçen sezon parladı

2018’den bu yana Inter forması giyen Lautaro Martinez, geçen sezon 38 maçta 17 gol ve 10 asist ile kariyerinin en iyi yılını geçirmişti.

23 yaşındaki oyuncunun Inter ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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