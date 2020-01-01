Lukaku: Conte, herkesin içinde bana berbat olduğumu söyledi

Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, teknik direktör Antonio Conte'nin kendisini nasıl geliştirdiğini anlattı.

'in golcü futbolcusu Romelu Lukaku, teknik direktör Antonio Conte'nin kendisine karşı sert bir tavır sergilemesinin iyi sonuçlara yol açtığını dile getirdi.

Sezon başında 'dan transfer edilen ve bugüne kadar çıktığı 20 lig maçında 14 gol atan Lukaku, Sky Sports'a verdiği röportajında şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'ndeki Slavia Prag maçında çok kötü oynamıştım. Gerçekten çöp gibiydim. Ve böyle olduğumu direkt olarak Conte'nin ağzından işittim, hem de tüm takımın önünde!"

"Berbat oynadığımı ve böyle devam edersem 5 dakika içinde beni oyundan alacağını söyledi."

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"Sonrasında derbisi vardı ve ben de en iyi performanslarımdan birini sergilemiştim. Bana bunu o verdi. Özgüvenimi yerle bir etti ancak bu, aynı zamanda beni uyandıran şey oldu. Conte bunu herkese yapıyor, kim olduğunun bir önemi yok. Herkes onun için eşit."

"Teknik direktör iyi ya da kötü olduğunu direkt olarak yüzüne söylüyor... Bu daha önce hiç başıma gelmemişti."