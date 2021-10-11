Lukaku: Chelsea'den ayrıldıktan sonra komple bir forvet oldum

Belçikalı golcü Lukaku, Chelsea'den gönderildikten sonra çok acı çektiğini fakat çalışarak kendisini daha fazla geliştirdiğini belirtti.

Romelu Lukaku, Stamford Bridge'deki ilk döneminde acı verici fakat faydalı deneyimler elde ettiğini ifade etti. Belçikalı yıldız golcü, Chelsea'de forma giydiği zamanlarda zor süreçlerden geçtiğini ama o dönemlerin kendisini komple bir oyuncuya çevirdiğini söyledi.

28 yaşındaki forvet oyuncusu, Maviler tarafından gelecek için umut veren genç bir futbolcu olarak transfer edilmiş fakat daha sonra takımdan ayrılmıştı. Lukaku, tam 10 yıl sonra Londra'ya geri döndü.

Premier Lig'e transfer olduğu ilk sezon, Chelsea adına beklenen performansı sahaya yansıtamayan Lukaku; İngiltere'nin hızlı temposuna ayak uyduramadı. Ancak, Belçikalı yıldız golcü 10 sene sonra döndüğü Chelsea'de, kariyerinin ilk döneminden önemli dersler çıkarmış ve herkesin hayran olduğu bir forvet oyucusu olarak karşılandı.

Ne söyledi?

Lukaku, Chelsea'nin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, 2011'de West Brom ve Everton'a kiralanmasının o dönemlerde acı verici olduğunu belirtti. Belçikalı yıldız: "Chelsea'den kiralık olarak gönderildiğimde üzülmüştüm ama o ayrılık, bana iyi bir kariyer oluşturmam için yardım etti. Şu anda ulaştığım seviyeye gelmem için ihtiyaç duyduğum zihinsel yapıyı o zamanlar edindim," dedi.

“İşte o zamanlar, iyi bir futbolcu olmak için yapmam gereken şeyin daha fazla çalışmak olduğunu anladım. Bu yüzden, oynamadığım dönemlerde hep daha fazla çalıştım ve ekstra çalışmaları futbol hayatımın merkezine koydum."

Lukaku nasıl bu seviyeye geldi?

Lukaku, Chelsea'deki ilk maçlarında bekleneni veremese de West Bromwich'de 17, Everton'da ise 87 kes ağları sarsmayı başardı.

Premier Lig'de geçirdiği başarılı sezonların ardından 75 milyon sterlin'e Manchester United'a transfer olan golcü oyuncu, Kırmızı Şeytanlar için 42 kez ağları havalandırdı.

Manchester'dan, İtalya'nın yolunu tutan Lukaku; İnter formasıyla 95 maçta 64 gol attı ve Milano temsilcisi ile İtalya Ligi şampiyonluğu yaşadı. İtalya'da geçirdiği harika sezonun ardından tekrar Premier Lig'e dönen yıldız futbolcu, 98 milyon sterlin'lik bir ücretle Chelsea'ye yeniden imza attı.

Chelsea'ye çok daha iyi bir futbolcu olarak tekrar dönen Belçikalı futbolcu, "İlk dönemlerime göre şu anda daha tecrübeli ve sakinim," dedi.

“Baba oldum ve olgunlaştım. Şu anda daha rahatım. İtalya'da şampiyonluk yaşadıktan sonra, çok önemli deneyimler elde ettim. Özellikle son üç yılda, kariyerimin geri kalanında bana fayda sağlayacak tecrübeler edindim."

"İşler ne kadar karmaşık olsa da gerçekten bir şey yapmaya karar verdiğinizde, çok çalışırsanız hedefinize ulaşabilirsiniz. Ben, eskiye göre niteliklerimin daha fazla farkındayım. Aynı zamanda, zayıf yönlerimin neler olduğunu da biliyorum. Komple bir oyuncu olmak için yetenekli olduğum konular üzerinde çok fazla emek harcadım."

"Böylece, şu anda kendimi daha iyi hissediyorum. Chelsea'ye geldiğim için çok mutluyum ve takım olarak Premier Lig'e iyi başladık. Takım arkadaşlarım bana her konuda yardımcı oluyor. Hocamız da harika işler çıkarıyor. Performansımızdan memnunum ama her zaman, daha iyisini yapmaya çalışacağız."

Lukaku, uluslararası mola sırasında Belçika ile deplasmanda bir vuruş aldı ve Chelsea, komşuları Brentford'a kısa bir gezi yapıldığında Cumartesi günü yurt içi görevine geri dönmeye hazır olup olmayacağını keşfetmeyi bekliyor.

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde karşılaştıkları Fransa'ya 1 gol atan Belçikalı yıldız forvetin, Chelsea'nin cumartesi günü Brenford ile deplasmanda oynayacağı müsabakada sahada olması bekleniyor.

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