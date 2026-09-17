Vladimir Petkovic'in ayrılığının ardından görevi devralan Cezayir Milli Takımı teknik direktörü İbrahim Hamdani, yaklaşan uluslararası maç arası için Cezayir kadrosunu açıkladı.

Cezayir Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Zambiya ve Burundi ile karşılaşacak, ayrıca Nijer'e karşı bir hazırlık maçı oynayacak.

RMC Sport ağının aktardığına göre, Cezayir kadrosunda kaleci Luca Zidane cezası nedeniyle yer almazken, dikkat çeken bir dizi eksik daha bulunuyor; Mısır Al Ahly'nin yıldızı Moncef Bakrar ise kadroya çağrıldı.

Son Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alan Luca Zidane, Cezayir'in gelecek iki maçındaki cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Zinedine Zidane'ın oğlu, 2025 Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Cezayir'in Nijerya ile oynadığı maçın sonundaki tepkisinin ardından bu cezaya çarptırılmıştı.

Cezayir Milli Takımı'nın kadrosu şu şekilde oluştu:

Kaleciler: Melvin Mastel - Abdüllatif Ramazan - Kilian Belazug

Defans: Eşref Abade - Rayan Ait Nuri - Zineddin Belaid - Rami Bensebaini - Samir Şerki – Jaouen Hadjam - Sühayb Nair - Saadi Radvani - Ahmed Tuba

Orta saha: Himad Abdeli - Adil Avşiş - Nabil Bentaleb - Fares Şayibi - İbrahim Maza - Adem Zorgan

Hücum: Muhammed Emin Amura - Moncef Bakrar - Beşir Belumi - Adil Bulbina - Emin Şiaha – Emin Cevveyri - Anis Hac Musa - İlan Kebbal

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