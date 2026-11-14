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AC Milan v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
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Luka Modric sonrası için hazırlık! AC Milan, Krosche'nin gelişinin ardından Stuttgart'ın orta saha oyuncusu Angelo Stiller'i yeniden gündemine aldı

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AC Milan, Luka Modric'in uzun vadeli halefini kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırıyor. Stuttgart'ta öne çıkan Angelo Stiller, kulübün başlıca hedeflerinden biri haline geldi. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Milan, Alman millî futbolcuyu yeni nesline liderlik edecek ideal isim olarak görüyor.

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Milan, Modric'in yerini alacak maestrosunu arıyor

İlerleyen yaşına rağmen Modric, San Siro'da zamana meydan okumayı sürdürüyor. Hırvat futbolcu yaz aylarında sözleşmesini uzattı ve ilk 11'deki yerini haklı çıkaran yüksek performansını korudu. Modric de geleceği konusunda iyimser: Şu anda hissettiği gibi hissettiği sürece emekli olması için bir neden bulunmadığını söylüyor. Ancak AC Milan yönetimi, efsanevi oyun kurucunun kaçınılmaz olarak kramponlarını asacağı güne hazırlanması gerektiğinin farkında. Bu nedenle kulüp, geriden oyunu yönlendirebilecek ve oyun tarzıyla Modric'in yerini doldurabilecek bir isim arayışına hız verdi.

Kulüp daha önce Ardon Jashari'yi olası bir çözüm olarak değerlendirmişti. Ancak oyuncunun son dönemdeki formu ve kendine özgü taktik özellikleri, scout ekibini başka seçeneklere yöneltti. Arayışın Brighton'dan Yasin Ayari ve Bournemouth orta saha oyuncusu Alex Scott'ı da kapsayacak şekilde genişlediği bildiriliyor. Bununla birlikte, tanıdık bir isim aday listesinin üst sıralarına yükseliyor. Markus Krosche'nin yeni Futbol Direktörü olarak göreve başlamasının yaklaşmasıyla Milan'ın Alman pazarına daha fazla yönelmesi bekleniyor. Krosche, bu pazarı yakından tanıyor ve modern futbolun üst düzey yeteneklerini belirleme konusunda başarısını kanıtlamış durumda.

Stiller yeniden transfer gündeminde

Stiller, Milan'ın transfer girişimlerini takip edenlere yabancı bir isim değil. Oyuncu, 2024'ün sonlarına doğru İtalya'ya transfer olacağı yönündeki haberlerde de yer almıştı. 25 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da gösterdiği performansla dikkat çekti; geriden oyun kurma becerisi ve sol ayağıyla yaptığı isabetli paslarla ün kazandı. Maçın temposunu kontrol edebilmesi, Milan'ın Modric'te değer verdiği özellikleri yansıtıyor ve onu bu rol için doğal bir aday hâline getiriyor.

Olası transferin mali koşulları da netleşmeye başladı. Oyuncunun sözleşmesinde şu anda sabit bir serbest kalma bedeli bulunuyor. Ancak Stuttgart'ın, futbolcunun Milan gibi köklü bir kulübe gitmek istemesi hâlinde görüşmelere mecbur kalabileceği öne sürülüyor. SempreMilan'ın son haberlerine göre Stiller'in sözleşmesinde 40 milyon avroluk serbest kalma bedeli var ve birçok büyük kulüp onu takip ediyor. Bu bedel önemli bir yatırım anlamına gelse de Milan yönetimi, Modric sonrası döneme sorunsuz bir geçiş sağlamak için bunu gerekli görebilir.

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Rekabet ve taktiksel esneklik

VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images

Stiller'in durumunu izleyen tek kulüp Milan değil. Performansı, savunmada uzmanlaşmış bir oyuncu arayan bazı Premier Lig devlerinin de dikkatini çekti. Bazı analistler, onun etkisini eski Liverpool yıldızı Fabinho'nunkiyle karşılaştırıyor. Buna göre Liverpool ilgisini yeniden canlandırırsa Angelo Stiller, kulübün yeni Fabinho'su olabilir.

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Taktiksel zekâsı sayesinde hem tek ön libero hem de çift ön liberolu düzenin bir parçası olarak etkili biçimde oynayabiliyor. Bu da Milan teknik ekibinin hem ülke içindeki hem de Avrupa'daki turnuvalarda rekabetçi bir kadro kurarken önem verdiği esnekliği sağlıyor.

Krosche henüz kulüpteki yeni görevine resmen başlamadığı için transfer süreci hâlâ ilk aşamalarında olsa da hareketli bir yaz dönemi için hazırlık yapıldığı açık. Alman orta saha oyuncusunun profili, Milan'ın son yıllarda benimsediği veri odaklı transfer stratejisiyle tamamen örtüşüyor. Bu strateji, teknik açıdan yüksek potansiyele sahip ve gelişimini sürdürebilecek oyunculara odaklanıyor.

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Sezon ilerledikçe Stiller'in Almanya'daki performansı, Milan scoutları tarafından yakından takip edilecek. Scoutlar, kulübün orta sahadaki üstünlüğünü gelecek yıllarda da koruması için gereken eksik parçanın Stiller olduğunu düşünüyor.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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