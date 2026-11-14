AC Milan, Luka Modric'in uzun vadeli halefini kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırıyor. Stuttgart'ta öne çıkan Angelo Stiller, kulübün başlıca hedeflerinden biri haline geldi. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Milan, Alman millî futbolcuyu yeni nesline liderlik edecek ideal isim olarak görüyor.

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Milan, Modric'in yerini alacak maestrosunu arıyor

İlerleyen yaşına rağmen Modric, San Siro'da zamana meydan okumayı sürdürüyor. Hırvat futbolcu yaz aylarında sözleşmesini uzattı ve ilk 11'deki yerini haklı çıkaran yüksek performansını korudu. Modric de geleceği konusunda iyimser: Şu anda hissettiği gibi hissettiği sürece emekli olması için bir neden bulunmadığını söylüyor. Ancak AC Milan yönetimi, efsanevi oyun kurucunun kaçınılmaz olarak kramponlarını asacağı güne hazırlanması gerektiğinin farkında. Bu nedenle kulüp, geriden oyunu yönlendirebilecek ve oyun tarzıyla Modric'in yerini doldurabilecek bir isim arayışına hız verdi.

Kulüp daha önce Ardon Jashari'yi olası bir çözüm olarak değerlendirmişti. Ancak oyuncunun son dönemdeki formu ve kendine özgü taktik özellikleri, scout ekibini başka seçeneklere yöneltti. Arayışın Brighton'dan Yasin Ayari ve Bournemouth orta saha oyuncusu Alex Scott'ı da kapsayacak şekilde genişlediği bildiriliyor. Bununla birlikte, tanıdık bir isim aday listesinin üst sıralarına yükseliyor. Markus Krosche'nin yeni Futbol Direktörü olarak göreve başlamasının yaklaşmasıyla Milan'ın Alman pazarına daha fazla yönelmesi bekleniyor. Krosche, bu pazarı yakından tanıyor ve modern futbolun üst düzey yeteneklerini belirleme konusunda başarısını kanıtlamış durumda.

Stiller yeniden transfer gündeminde

Stiller, Milan'ın transfer girişimlerini takip edenlere yabancı bir isim değil. Oyuncu, 2024'ün sonlarına doğru İtalya'ya transfer olacağı yönündeki haberlerde de yer almıştı. 25 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da gösterdiği performansla dikkat çekti; geriden oyun kurma becerisi ve sol ayağıyla yaptığı isabetli paslarla ün kazandı. Maçın temposunu kontrol edebilmesi, Milan'ın Modric'te değer verdiği özellikleri yansıtıyor ve onu bu rol için doğal bir aday hâline getiriyor.

Olası transferin mali koşulları da netleşmeye başladı. Oyuncunun sözleşmesinde şu anda sabit bir serbest kalma bedeli bulunuyor. Ancak Stuttgart'ın, futbolcunun Milan gibi köklü bir kulübe gitmek istemesi hâlinde görüşmelere mecbur kalabileceği öne sürülüyor. SempreMilan'ın son haberlerine göre Stiller'in sözleşmesinde 40 milyon avroluk serbest kalma bedeli var ve birçok büyük kulüp onu takip ediyor. Bu bedel önemli bir yatırım anlamına gelse de Milan yönetimi, Modric sonrası döneme sorunsuz bir geçiş sağlamak için bunu gerekli görebilir.

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Rekabet ve taktiksel esneklik

Getty Images

Stiller'in durumunu izleyen tek kulüp Milan değil. Performansı, savunmada uzmanlaşmış bir oyuncu arayan bazı Premier Lig devlerinin de dikkatini çekti. Bazı analistler, onun etkisini eski Liverpool yıldızı Fabinho'nunkiyle karşılaştırıyor. Buna göre Liverpool ilgisini yeniden canlandırırsa Angelo Stiller, kulübün yeni Fabinho'su olabilir.

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Taktiksel zekâsı sayesinde hem tek ön libero hem de çift ön liberolu düzenin bir parçası olarak etkili biçimde oynayabiliyor. Bu da Milan teknik ekibinin hem ülke içindeki hem de Avrupa'daki turnuvalarda rekabetçi bir kadro kurarken önem verdiği esnekliği sağlıyor.

Krosche henüz kulüpteki yeni görevine resmen başlamadığı için transfer süreci hâlâ ilk aşamalarında olsa da hareketli bir yaz dönemi için hazırlık yapıldığı açık. Alman orta saha oyuncusunun profili, Milan'ın son yıllarda benimsediği veri odaklı transfer stratejisiyle tamamen örtüşüyor. Bu strateji, teknik açıdan yüksek potansiyele sahip ve gelişimini sürdürebilecek oyunculara odaklanıyor.

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Sezon ilerledikçe Stiller'in Almanya'daki performansı, Milan scoutları tarafından yakından takip edilecek. Scoutlar, kulübün orta sahadaki üstünlüğünü gelecek yıllarda da koruması için gereken eksik parçanın Stiller olduğunu düşünüyor.