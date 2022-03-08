Luka Modric, PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'yi Real Madrid'de görmek istiyor

Kylian Mbappe'ye net bir mesaj gönderen Luka Modric, Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsüne Real Madrid'e katılması için çağrıda bulundu.

PSG, sözleşmesinin son aylarına giren Mbappe ile yaptığı görüşmelerden şu ana kadar sonuç alamadı.

Real Madrid'in Dünya Kupası apoletli golcü için PSG'ye geçen yıl yaptığı üç kez teklif de reddedilmişti. Ancak GOAL'ün edindiği bilgiler; Real Madrid'in transferi bu yaz bedelsiz şekilde bitirmeye kararlı olduğu yönünde.

Modric ne söyledi?

Real Madrid'in Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Modric, Mbappe ile takım arkadaşı olmaktan mutluluk duyacağını belirtti.

"Büyük oyuncularla birlikte oynamak istiyoruz, Kylian da bunlardan biri. Elbette onunla takım arkadaşı olmak isterim, göreceğiz."

"Diğer oyuncular hakkında konuşmak zor, bu kulüpleri kızdırıyor, söylediklerimizi yanlış anlıyorlar. Ama Mbappe'yi takımında görmek istemeyecek bir oyuncu yoktur."

Yenilgi can yaktı

Son 16 eşleşmesinin ilk ayağında yıldızlaşan Mbappe, attığı harika golle takımına 1-0'lık galibiyeti getirmişti.

23 yaşındaki oyuncu maçın ardından verdiği demeçte henüz geleceğinin netleşmediğini ve eşleşmeden çıkacak sonucun kararını etkilemeyeceğini söyledi.

Mbappe, antrenmanda yaşadığı sakatlığa rağmen rövanş maçının kadrosunda yer alabilecek. Ancak Modric turu geçecek kaliteye sahip olduklarına inanıyor.

"Mağlubiyet canımızı yaktı. Real Madrid, PSG'nin en iyi haliyle rekabet edebilecek güçte."

"İlk ayakta PSG'nin en iyi futbolunu gördük, umuyorum ki yarın Real Madrid'in en iyi futbolunu göreceğiz."

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