İngiltere kaptanı Harry Kane'in ülkesinin erkek millî takımında tüm zamanların en çok forma giyen oyuncusu olmasının ardından, ona yönelik övgülerin başını Luka Modric çekti. Bayern Münihli forvet, perşembe günü Hırvatistan'a karşı kazanılan maçta 126. kez millî formayı giyerek bu tarihî başarıya ulaştı ve efsanevi kaleci Peter Shilton'ın uzun süredir elinde tuttuğu rekoru geride bıraktı.

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Kane için Wembley'de tarihi gece

Kane, perşembe günü Wembley'de Hırvatistan'a karşı 2-1 kazanılan maçta 126. kez millî formayı giydi. 33 yaşındaki oyuncu, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren penaltıyı gole çevirerek bu önemli anı taçlandırdı.

Böylece forvet, Shilton'ın 36 yıldır kırılamayan 125 maçlık rekorunu geride bıraktı.

Bu başarıyı kutlamak için efsanevi kaleci, Kane'e bizzat altın bir arma takdim etti. Hırvatistan Millî Takımı da bu dönüm noktasını unutmayarak forvete özel bir hediye verdi.

Modric'ten karşılıklı övgü

İngiltere kaptanı, eski Tottenham takım arkadaşı Modric'i bir «ilham kaynağı» olarak nitelendirdi. Hırvat oyun kurucu da son düdüğün ardından bu övgüye karşılık verdi.

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Sky Sports'a konuşan Modric şunları söyledi: «Gerçekten etkileyici, onun adına mutluyum. Bunu hak etti. Her zaman çok mütevazı ve çok çalışkan biri. Bunu hak etti.

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«Yaşadığı her şeyi hak ediyor ve dediğim gibi, onun adına gerçekten mutluyum. Bu onun için de çok duygusal olmalı. Çünkü ülkemin en çok millî formayı giyen oyuncusu olduğum zamanı hatırlıyorum. Bu özel bir şey. Bir de [Ballon d'Or'u kazanmış olmak] ve diğer her şey var. Onun için çok duygusal olmalı.»

Örnek alınacak isim

Hırvatistan teknik direktörü Slaven Bilic de forvetin üst düzey zihniyetini överken profesyonelliğini günümüzün genç yeteneklerinin yaklaşımıyla karşılaştırdı.

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Bilic, ITV'ye şunları söyledi: «İnanılmaz biri. Bizim de farklı bir mevkide oynayan, başka açılardan da farklı olan ama zihniyeti çok benzeyen böyle bir oyuncumuz var. Günümüzde bu tür özellikleri bulmak çok zor. Bilirsiniz, yeni nesil oyuncular gösterişli ve benzeri şeylere önem veriyor. Harry ve Luka, futbolcu olmaya başlayan ya da bunu hayal eden her çocuk için en iyi örnek.

«Bu Harry için harika. Elbette futbol için de harika çünkü dediğim gibi, kesinlikle örnek alınacak biri.»

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Hedef 200 maç

Shilton'ın uzun süredir kırılamayan rekorunu geride bırakan Kane millî takıma liderlik etmeyi sürdürürken, şimdi gözler ulaştığı maç sayısını ne kadar artırabileceğine çevrildi.

33 yaşındaki oyuncunun İngiltere formasıyla 200 maça çıkmasının gerçekçi olup olmadığı sorulduğunda Bilic, forvetin uzun yıllara yayılan üst düzey performansını överek «Şarap gibi yıllandıkça daha da iyi oluyor» dedi.