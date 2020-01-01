Luka Modric: Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho yüzünden neredeyse ağlayacaktı

Hırvat oyuncu, otobiyografisinde Ronaldo ve Mourinho arasında geçen çarpıcı bir olaya yer verdi.

'in Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, ve Jose Mourinho arasında geçen ilginç bir olayı anlattı.

"My Game" (Benim Oyunum" adlı otobiyografisinde Ronaldo ve Mourinho'nun bir keresinde yumruk yumruğa kavga etmenin eşiğine geldiğini ancak araya oyuncular girince kavganın önlendiğini ifade eden Modric, “Mourinho’nun tepkisine şaşırmıştım. Bir Copa del Rey maçında 2-0 öndeydik. Ronaldo üçüncü bölgede rakibi kovalamıyor diye deliye dönmüştü" dedi.

İkilinin uzun süre sahada maç oynanırken tartıştığını belirten Hırvat oyuncu, "Devre arasında soyunma odasına döndüğümüzde Ronaldo’yu çaresiz görmüştüm. Ağlamanın eşiğindeydi. ‘Elimden geleni yapıyorum ve beni eleştirmeye devam ediyor’ dedi. Ardından Mourinho geldi ve oyundaki sorumlulukları üzerine Ronaldo’yu eleştirmeye başladı. İkisi de o kadar hararetlendi ki oyuncular araya girmese ciddi bir kavga çıkacaktı" ifadelerini kullandı.