Luka Modric has explained why losing Casemiro to Manchester United will not damage Real Madrid due to the plethora of options they have in that area.

Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, transfer döneminin son günlerinde Manchester United'a imza atan eski takım arkadaşı Casemiro'nun ayrılığının İspanyol ekibine zarar vermeyeceğini söyledi. Toni Kroos ve Modric ile beraber tüm zamanların en iyi orta saha üçlülerinden birinin parçası olan Casemiro'nun, çok sayıda alternatifinin bulunduğunu belirten Modric, taraftarlarını rahatlattı. Modric ne söyledi? "Bu sezona gerçekten iyi başladık ve güçlü bir kadromuz var. Casemiro'nun ayrılığı elbette önemli ancak başka birçok iyi oyuncumuz var. Aurelien Tchouameni gerçekten de iyi adapte oldu. Eduardo Camavinga da harika bir ikinci yılın ardından artık daha hazır. Toni Kroos uzun süredir burada, Federico Valverde de her pozisyonda iş iş çıkartıyor. Ayrıca Dani Ceballos'a sahibiz ve bu pozisyonda gerçekten çok donanımlıyız" Bu sezon şu ana dek oynanan tüm resmi maçları kazanan Real Madrid sezona iddialı bir giriş yaparken, yeni transfer Tchouameni, oynanan dört La Liga maçının tamamında sahadaydı. Carlo Ancelotti'nin elindeki yeteneklere göz atıldığında haklı gibi görünen Modric, Celtic'e karşı elde edilen Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında göz kamaştırıcı bir futbol ortaya koyarken, takımının bu sezon da Devler Ligi'nin önemli favorilerinden biri olduğunu ortaya koydu.