Luka Modric (40), Dünya Kupası’nın ertesi günü geleceği hakkında önemli bir karar verecek

Luka Modric, kariyerini en az bir sezon daha uzatacak gibi görünüyor. Transfer uzmanı Gianluca Di Marzio’ya göre, AC Milan ve 40 yaşındaki Hırvat oyuncu, yeni bir sözleşme konusunda müzakerelerin son aşamasına gelmiş durumda.

Modric'in sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyordu, bu nedenle orta saha oyuncusu şu anda serbest statüde. Eski Ballon d'Or kazananı, daha önce 2026 Dünya Kupası'ndan sonra geleceği hakkında karar vereceğini açıklamıştı, ancak bu karar artık neredeyse kesinleşmiş görünüyor.

Di Marzio’ya göre, her iki taraf da tek sezonluk bir sözleşme üzerinde anlaşmaya çok yakın. Modric’in yeni sözleşmeyi imzalayabilmesi için sadece son ayrıntıların netleştirilmesi gerekiyor.

Böylece deneyimli Hırvat oyuncunun, teknik direktör Rúben Amorim yönetimindeki yeni Milan projesinin bir parçası olmaya devam etmesi bekleniyor. Portekizli teknik adam, Rossoneri'de yeni bir dönemi başlatmak üzere göreve getirildi.

Modric, Real Madrid’deki etkileyici dönemini tamamladıktan sonra 2025 yazında bedelsiz olarak AC Milan’a transfer olmuştu. İtalya’daki ilk sezonunda orta sahada vazgeçilmez bir isim haline geldi.

Hırvat oyuncu, Milan formasıyla 37 resmi maçta forma giydi; bu maçlarda iki gol attı ve üç asist yaptı. Ayrıca 2026 Dünya Kupası’nda Hırvatistan’ın oynadığı dört maçın hepsinde sahaya çıktı; ancak 2018 Dünya Kupası ikincisi olan Hırvatistan’ın turnuva serüveni, Portekiz’in on altıda bir finalde elediği maçla sona erdi.

Son formaliteler tamamlandığında, Modrić kırk yaşında etkileyici kariyerine bir sezon daha ekleyecek. Daha önce Dinamo Zagreb, Tottenham Hotspur ve Real Madrid formalarını giymişti.