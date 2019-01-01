Luka Jovic: Premier Lig ve Serie A bana daha uygun
Transfer döneminin gözde isimlerinden Luka Jovic’in, Real Madrid kadrosuna katıldığı iddia edilmişti.
>>> 2019 FIFA U20 Dünya Kupası: Kadrolar, teknik direktörler, izlenmesi gereken oyuncular
Ancak Eintracht Frankfurt’un, Sırp oyuncu için fiyat yükseltmesi iki takım arasındaki görüşmelerin durmasına sebep oldu.
İspanyol basınından Marca, Real Madrid’in, 21 yaşındaki golcü oyuncuyu transfer etmek için bonservis savaşına girmeyeceğini belirtti.
Konuyla ilgili Alman gazetelerden Welt am Sonntag’a açıklamalarda bulunan Luka Jovic “Avrupa Ligi’nde kazandığım tecrübelere dayanarak, Avrupa’daki diğer liglerin benim futbol stilime daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Chelsea ve Inter’a karşı oynadığım maçların ardından, Premier Lig veya Serie A’da yer aldığım takdirde daha iyi hissedeceğimi anladım” ifadelerini kullandı.
Luka Jovic’in kariyer istatistiklerine ulaşmak için tıklayınız!