Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe için büyük fedakârlık

Luiz Gustavo’nun Fenerbahçe’ye transfer olmak için kendi cebinden Marsilya'ya 1 milyon euro ödediği öne sürüldü.

Transferin son gününde ’ye imza atan Luiz Gustavo’nun sarı lacivertli formayı giyebilmek için büyük bir fedâkarlık yaptığı ortaya çıktı.

L’Equipe’in haberine göre iki takım arasındaki transfer pazarlığı kıran kırana geçti ve geri adım atmadı.

Görüşmeler bir noktadan sonra tıkanırken, Fenerbahçe ile el sıkışan Luiz Gustavo, eski kulübüne 1 milyon euro ödemeyi kabul ederek transferin gerçekleşmesini sağladı.

Fenerbahçe Luiz Gustavo için 6 milyon euro öderken, Marsilya ise toplamda 7 milyon euro kazanmış oldu.

Öte yandan Fransız ekibi de Luiz Gustavo’nun yerini ’dan 13 milyon euro’ya transfer ettiği Valentin Rongier ile doldurdu.

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"Umarım yeniden görüşürüz"

3 sezon formasını giydiği Marsilya’da camianın sevdiği isimlerden olan Luiz Gustavo için bu kulübün başkanı Jacques-Henri Eyraud açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcunun ayrılığının kendileri için oldukça zor olduğunu söyleyen Eyraud, “Birbirimizi yeniden göreceğiz. Gelecekte ona ihtiyacımız olabilir. Umuyorum ki yeniden görüşürüz" diye konuştu.