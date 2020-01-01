Luiz Gustavo: İşler iyiyken herkes Ronaldinho gibiydi

Fenerbahçeli Luiz Gustavo, takımının son dönemdeki çöküşünü değerlendirmekte zorlandı.

Süper Lig'in 26. haftasında , deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin yıldızı Luiz Gustavo faturayı futbolculara kesti:

"Bir teknik direktör bir takımdan gittiğinde oyuncuların da suçu vardır demiştim. Bugün bunu kanıtlamış olduk. Sahada gösterdiğimiz performans utanç verici. Kazanan bir ekip karakteri ortaya koymamız gerekiyor."

Haftalardır galibiyet alamamalarının nedeninin söylemenin zor olduğunu belirten Brezilaylı oyuncu; "İşler iyi gidiyorken sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler kötü gittiğinde aynı isteği göremiyorum. En başta, formasını giydiğimiz bu büyük, tarihi kulübe saygı göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.