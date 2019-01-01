Luis Suarez'in Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü formu sürüyor

Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı, Lyon maçında da ağları sarsmayı başaramadı.

Barcelona'da Luis Suarez kötü formuyla dikkat çekiyor.

Uruguaylı yıldız, Katalan ekibinin son beş maçında da gol atamadı. Suarez'in Avrupa'daki formu ise daha da endişe veriyor. Öyle ki, yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi'ndeki son 17 maçında sadece bir gol atabildi.

Suarez, Eylül 2015'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı hiçbir deplasman maçında gol sevinci yaşayamadı. Son olarak son 16 turunda Lyon deplasmanına çıkan Barcelona, Suarez'den yine gol katkısı alamadı.