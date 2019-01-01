Luis Suarez: Neymar Barcelona'ya dönmek için her şeyi yaptı

Luis Suarez, Neymar’ın geride kalan transfer döneminde Barcelona’ya dönmek için her şeyi yaptığını söyledi.

Paris St. Germain forması giyen Neymar’ın geçtiğimiz yaz takımdan ayrılması bekleniyordu.

Brezilyalı yıldız ile başta olmak üzere ve da ilgileniyordu.

Neymar transfer görüşmeleri nedeniyle kadro dışı bırakılmış yaşananlar Paris St. Germain taraftarını da çileden çıkarmıştı.

Neymar için en ciddi teklif Barcelona’dan geldi. Ancak Paris St. Germain, bonservisi için 222 milyon euro ödediği Neymar’ı daha düşük bir bedele bırakmayı kabul etmedi ve futbolcu bu kulüpte kaldı.

Barcelona’nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, eski takım arkadaşı ile ilgili ’de yayın yapan Fox Sports radyosuna konuştu.

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Suarez, Neymar için “Biz onunla PSG’ye gitmeden önce de konuşmuştuk. Onun için Barcelona’dan daha iyi bir yer olmadığını söyledik. Ama o tercihini yaptı ve PSG’ye gitti. Şimdi de dönmek için elinden geleni yaptı ama olmadı” dedi.

Yeni takım arkadaşı Antoine Griezmann hakkında da konuşan Suarez, “Takıma en iyi şekilde uyum sağlıyor. Mütevazı bir oyuncu. Burada hepimiz aynıyız” ifadelerini kullandı.

Suarez, henüz 16 yaşında Barcelona formasını giyen ve kulüp tarihinin bir lig maçında gol atan en genç futbolcusu ünvanını kazanan Fati için ise “ ’le oynadığımız maçtan bir önce bizimle antrenmana çıkmıştı. Yaşını öğrenince şaşırmıştık. Tecrübeli oyuncuların gençlere destek olması gerekiyor.” diyerek sözlerini noktaladı.