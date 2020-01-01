Luis Suarez: İnsanlar futbol maçı izlemeyi değil, korkmadan dışarı çıkabilmeyi bekliyor

Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı sahalara daha erken dönmek istediğini belirtirken, buna rağmen şu an dünyanın gündeminin futbol olmadığını söyledi.

Uzun süreli diz sakatlığından kurtulmak için çalışmalarına devam eden Luiz Suarez, ocak ayında sağ dizinden ameliyat edilmişti. Uruguaylı yıldızın dört ay boyunca sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyordu. Ancak Suarez, sezon sonuna yetişebileceğinden emin.

'nın koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınması da Suarez'in sezon bitmeden sahalara dönme şansını bir hayli artırdı.

Referi' ye açıklamalarda bulunan Uruguaylı golcü, "Doktorum bana sakatlıktan kurtulma çalışmalarımın çok iyi gittiğini söyledi, bu da bana en kısa sürede yeniden oynama umudu verdi" dedi.

Daha fazla takım

Buna karşın şu an insanlığın başlıca gündeminin futbol olamayacağını söyleyen Suarez, "Açık konuşmak gerekirse insanlar futbol maçı izlemek için beklemiyor. Korkmadan dışarı çıkıp eğlenebilmeyi, çocuklarıyla parka gidebilmeyi ve yeniden hayattan keyif alabilmeyi bekliyor" ifadelerini kullandı.