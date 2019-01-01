Luis Suarez: Endişe verici ve üzerinde durmamız gereken bir yenilgi

Katalan ekibi 1994-95'ten bu yana en kötü sezon başlangıcını yaparken, Luis Suarez de öz eleştiri yapmaları gerektiğini açıkladı.

Granada deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilgiyle birlikte 'nın bu sezon 'da çıktığı beş maçta sadece iki galibiyet alabilmesinin ardından Luis Suarez takımın formsuzluğundan dolayı kaygılandığını itiraf etti.

Oynadığı tüm turnuvalarda çıktığı son yedi deplasmanda galip gelemeyen ve son 25 yıldaki en kötü sezon başlangıcını yapan Barcelona'da, Granada yenilgisinin ardından kriz daha da derinleşti.

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Buna karşın Barça'nın ligin zirvesiyle arasında yalnızca üç puanlık fark bulunuyor. Suarez ise takım olarak bir an önce toparlanmaları gerektiğini söyledi.

Granada maçının ardından konuşan Uruguaylı golcü, "Endişe verici, can yakan ve gerçekten üzerinde durmamız gereken bir yenilgi. Çünkü geliştimemiz gereken çok şey var" ifadelerini kullandı.

Erken yedikleri golün işlerini zorlaştırdığını belirten Suarez, "Topa sahiptik ancak bunu skora çeviremedik. Sahada olanları iyi analiz etmeliyiz" şeklinde konuştu.