Luis Suarez durdurulamıyor! Ronaldo'nun rekorunu kırdı

17 maçta 16 gol atan Luis Suarez, 21. yüzyılda La Liga'da en fazla gol atan oyuncu oldu ve Cristiano Ronaldo'nun 15 gollük rekorunu geride bıraktı.

İspanya La Liga'nın 22. haftasında dün akşam Celta Vigo ile evinde 2-2 berabere kalan Atletico Madrid'de, Luis Suarez fırtınası esmeye devam ediyor. Sezon başında Barcelona'dan transfer edilen Uruguaylı santrfor sergilediği performansla göz doldururken aynı zamanda rekorları da kırıyor.



Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı



Celta Vigo karşısında 45 ve 50. dakikalarda fileleri havalandıran yıldız oyuncu, Atletico Madrid'deki 16. golüne ulaştı. Suarez, 17 karşılaşmada 16 gol atarak İspanya'nın en üst liginde 21. yüzyılda en fazla gol atan oyuncu oldu. Bir önceki rekor, Manchester United'dan Real Madrid'e transfer olan ve 17 karşılaşmada 15 kez rakip fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo'ya aitti.



Barcelona, Luis Suarez'i gönderdiği için pişman mı değil mi bilinmez ama Uruguaylı yıldızın, bu dönemde Atletico Madrid'i zirvede tuttuğu kesin. Madrid ekibi, La Liga'da maç eksiğine rağmen Barcelona ve Real Madrid'in 8 puan önünde lider konumunda.