Luis Suarez: Barcelona'dan minnettar bir şekilde ayrılıyorum

Barcelona'dan ayrılarak Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Koeman'ın kendisini istememesine rağmen Barça'dan ayrılmanın zor olduğunu söyledi

'in yeni transferi Luis Suarez, 'ya veda etti.

Ronald Koeman'ın yeni sezon planlarında yer almadığı öğrenen Luis Suarez, yine de Barcelona'dan ayrılmanın oldukça zor olduğunu söyledi.

"Elveda demek çok zor. Barcelona'da geçirdiğim 6 yıldan sonra buradan gururlu bir şekilde ayrılıyorum. Gitme zamanımın geldiğini biliyorum. Barcelona'dan minnettar olarak ayrılıyorum. Bu şekilde ayrılmayı kabullendim. Yeni maceralara odaklanmalıyım. Koeman'ın kararını çoktan kabullenmiştim. İroniktir ki Barça, Koeman'ın beni istemediğini söylediğinde birçok teklif almıştım ama yine de 'da kalıp mücadele edebileceğimi düşündüm. Barcelona'da görevimi tamamladığımı düşünüyorum."

Daha fazla takım

Son 6 sezondur formasını giydiği Barcelona ile toplamda 4 lig, 4 Kral Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası ve 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanan Luis Suarez, 238 maçta 198 gol kaydetti.