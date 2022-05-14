La Liga'nın 37. haftasındaki Atletico Madrid-Sevilla mücadelesi Luis Suarez için özel bir anlam taşıyor.

35 yaşındaki forvet takımın bu sezon Wanda Metropolitano Stadyumu'nda çıkacağı son karşılaşmayla Atletico formasına veda edecek.

Son dönemde performansı düşen Suarez bir süredir ilk 11'e girmekte zorlanıyor. Ancak Mundo Deportivo'nun haberine göre; Diego Simeone bu maçta bir jest yaparak Suarez'in seyircisi önünde son kez sahaya çıkmasına olanak tanıyacak.

Ligde bitime iki maç kala 67 puanla üçüncü sırada yer alan Atletico ilk dörtteki yerini garantiledi ve gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu.

Daha büyük bir rol istiyor

Kariyerine bir yıl daha Avrupa'da devam etmeyi arzulayan Suarez, düzenli olarak ilk 11'e girebileceği bir takıma gitmeyi planlıyor.

2020 yılında Barcelona'dan 7 milyon euro karşılığında transfer edilen Suarez geçen sezon ligde attığı 21 golle Atletico Madrid'in şampiyonluğunda büyük pay sahibiydi.

Başkent ekibinde 81 maçta 34 gol kaydeden Suarez, bu sezon La Liga'da 33 maçta görev yaptı ve 11 kez fileleri havalandırdı.

Taraftardan özel istek

Atletico taraftarları, kısa sürede özel bir bağ kurdukları Suarez'in kulüp efsaneleri arasına girmesini istiyor.

Atletico Madrid, kulübün formasını en az 100 kez giyen oyuncuları Wanda Metropolitano Stadı'nın hemen dışında yere çakılan gümüş plakalarla onurlandırıyor.

Atletico'da 84 maça çıkan Suarez 100 maç kriterini karşılamasa da, taraftarlar şampiyonluğun anısına Uruguaylı yıldız için bu kuralın esnetilmesini talep ediyor.