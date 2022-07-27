Yeni takımı merakla beklenen Uruguaylı yıldız, Dünya Kupası öncesinde ülkesine döndü.

Atletico Madrid ile olan kontratını sonlandıran Uruguaylı santrfor Luis Suarez, altyapısından yetiştiği Uruguay ekibi Nacional ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Salı günü paylaştığı bir video ile Nacional ile prensip anlaşmasına vardığını duyuran Suarez, kısa bir süre sonra resmi sözleşme imzalamayı umduğunu söyledi ve Nacional taraftarlarını heyecanlandırdı.

Avrupa'da geçirdiği süre boyunca Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid formalarıyla unutulmaz başarılar elde eden Suarez, profesyonel kariyerine 2005 yılında Nacional'de başlamıştı. Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesinde yeniden formunu yakalamak isteyen Suarez, böylece organizasyona ülkesinde hazırlanabilecek.

Ne söylendi?

"Herkese merhaba, öncelikle son günlerde bana ve aileme gösterilen yoğun sevgi için teşekkür ederim. Son dönemde bize ulaşan ve her biri yüreklerimize dokunan tüm videolar ve mesajlar çok heyecan vericiydi. Yeniden Nacional için oynama olasılığını reddetmek imkansızdı.

"Kulüple bir ön anlaşmaya vardık ve önümüzdeki birkaç saat içerisinde detaylar da kesinlik kazanacak. Hepimizin istediği anlaşmayı sağlayabileceğimizi umuyoruz. Bu yeni adımın tadını çıkartmak ve önümüzdeki günlerde görüşmek dileğiyle.

"Hepinize, bize verdiğiniz destek için teşekkürler"

Geçtiğimiz günlerde MLS'ten birkaç teklif aldığını açıklayan Suarez, buna rağmen önceliğinin Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmak olduğunu söylemişti. MLS sezonunun Ekim ayı başında bitecek olması nedeniyle bunun turnuva öncesinde kendisine katkı sağlamayacağını düşünen Suarez'in ABD'den gelen teklifleri bu nedenle geri çevirdiği düşünülüyor.

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