Luis Suarez 5 aylık aradan sonra sahalara dönüyor
La Liga ekiplerinden Barcelona, Luis Suarez'in 13 Haziran Cumartesi günü oynanacak Mallorca maçında forma giyebileceğini açıkladı.
Ocak ayında dizinden sakatlanan ve ameliyat olmak zorunda kalan Uruguaylı yıldızın sezonu kapatması bekleniyordu. Ancak lige verilen ara Suarez'in 2019-20 sezonunda yeniden sahaya çıkmasını sağladı.
Barcelona, Suarez ve Dembele'nin sakatlığı nedeniyle federasyondan aldığı özen izinle Leganes'ten Martin Braithwaite'ı transfer sezonu kapanmış olmasına rağmen kadrosuna katmıştı.
Katalan ekipte sakatlığı bulunan bir diğer oyuncu ise Lionel Messi...
Takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Messi'nin Mallorca maçına yetişip yetişemeyeceği konusu ise belirsizliğini koruyor.
27 haftası geride kalan La Liga'da Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid'in iki puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.