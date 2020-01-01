Luis Suarez 5 aylık aradan sonra sahalara dönüyor

Ocak ayında sakatlanan ve dizinden ameliyat olan Uruguaylı golcü, Katalan ekibin aradan sonraki ilk maçında sahadaki yerini alabilir.

ekiplerinden , Luis Suarez'in 13 Haziran Cumartesi günü oynanacak Mallorca maçında forma giyebileceğini açıkladı.

Ocak ayında dizinden sakatlanan ve ameliyat olmak zorunda kalan Uruguaylı yıldızın sezonu kapatması bekleniyordu. Ancak lige verilen ara Suarez'in 2019-20 sezonunda yeniden sahaya çıkmasını sağladı.

Barcelona, Suarez ve Dembele'nin sakatlığı nedeniyle federasyondan aldığı özen izinle 'ten Martin Braithwaite'ı transfer sezonu kapanmış olmasına rağmen kadrosuna katmıştı.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Katalan ekipte sakatlığı bulunan bir diğer oyuncu ise ...

Takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Messi'nin Mallorca maçına yetişip yetişemeyeceği konusu ise belirsizliğini koruyor.

27 haftası geride kalan La Liga'da Barcelona, en yakın takipçisi 'in iki puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.