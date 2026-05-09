Luis Suárez (39) Uruguay ile Dünya Kupası'na katılabilecek mi? "Söylememem gereken bir şey söyledim"

Luis Suárez, bir buçuk yıl önce Uruguay milli takımından veda etmişti, ancak önümüzdeki yaz Dünya Kupası'nda onu izleme fırsatı doğması ihtimal dışı değil. Zira 39 yaşına giren forvet, geri dönüşe açık olduğunu belirtti.

Suárez, Eylül 2024'te son milli maçına çıktı. Uruguay formasıyla 143 kez sahaya çıktı ve 69 gol attı. Bu sayılarla Güney Amerika ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

Suárez milli takımdan ayrılırken, halen milli takımın teknik direktörü olan Marcelo Bielsa'yı sert bir şekilde eleştirmişti. Şimdi ise forvet, EFE haber ajansına verdiği röportajda bu konuyu değerlendirdi.

"Genç nesle yer açmak için bir adım geri attım. Söylememem gereken bir şey söyledim ve bunun için özür diledim."

Şimdi ise gizlice geri dönüş yapmayı umuyor. “Milli takımın bana ihtiyacı olursa asla hayır demem, özellikle de Dünya Kupası yaklaşırken. Hala içimde bir şeyler olduğunu hissediyorum.”

Suárez, Uruguay ile 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları’na katıldı. Ayrıca 2011’de ülkesiyle Copa América’yı kazandı.

Uruguay için Dünya Kupası, 15-16 Haziran gecesi Suudi Arabistan ile oynanacak maçla başlayacak. Grubun diğer iki ülkesi ise Yeşil Burun Adaları ve İspanya.