Luis Nani: Cristiano Ronaldo hâlâ dünyanın en iyisi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, son zamanlardaki en düşük gollü sezonunu geçiren Cristiano Ronaldo’ya hâlâ güveniyor.

, 2008-09 sezonundan bu yana en düşük gol attığı sezonu yaşasa da eski takım arkadaşı Luis Nani’ye göre o hâlâ dünyanın en iyisi.

Beş kez Ballon d’Or ödülünün sahibi Ronaldo, formasıyla ilk sezonunu geride bıraktı. Üç sezon üst üste kazandığı Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon çeyrek finalde veda eden Ronaldo, Juventus formasıyla tüm kulvarlarda forma giydiği 43 karşılaşmada 28 gol kaydetti.

’nin eski oyuncusu Nani’ye göre ise Ronaldo, ’nin önünde yer almaya devam ediyor. takımlarından Orlando City’de oynayan Nani, Omnisport’ a yaptığı açıklamada “Onun için başarılı bir sezondu. Bence harika bir iş yaptı” dedi.

’nın taktiksel ve defansif özelliklerinden dolayı zor bir lig olduğunu belirten Nani sözlerine şöyle devam etti: “Bir sürü gol attı ve hâlâ dünyanın en iyi futbolcusu olmayı sürdürüyor.”

Nani, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe formasını terletmişti.