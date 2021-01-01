Luis Garcia'nın İstanbul üzüntüsü

Liverpool'un eski yıldızı İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde penaltı kullanma isteğinin Rafael Benitez tarafından reddedildiğini söyledi.

Liverpool ile Milan'ın 200-2005 sezonunda İstanbul'da oynadıkları unutulmaz Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibinin formasını giyen ve 120 dakika sahada kalan İspanyol futbolcu Luis Garcia, futbol tarihinin en unutulmaz geri dönüşlerinden birinin arka planında yaşanları anlattı. UEFA'ya konuşan Garcia, o gece yaşananlara değindi.

Luis Garcia ne söyledi?

Liverpool Teknik Direktörü Rafael Benitez'in final karşılaşmasında kendisini her zaman oynadığı sağ kanattan ziyade daha çok merkeze yakın oynattığını belirten Garcia, finalin unutulmaz anlara sahne olduğunu söyledi:

"Rafael Benitez oynayacağımı söylediğinde çok mutlu oldum. Milan'ın orta saha oyuncularının arasındaki boşlukları kullanmam gerekiyordu. Maç öncesinde topa sahip olduğum bölümlerde ve top bende değilken yapacağım koşuları düşünmeye başladım. Futbol oynadığım dönemde maçlara hazırlanma şeklim böyleydi."

"Maça şok yaşayarak başladık"

Maldini'nin henüz 50. saniyede gelen golünün kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyen Garcia, soyunma odasına girdiklerinde kupadan umutsuz olduklarını itiraf etti:

"Bizim yaptığımız gibi iki-üç hafta sadece bu finali planlayıp, henüz 50. saniyede gol yediğinizde elbette kötü etkileniyorsunuz. Bunun sadece bir aksıklık olduğunu ve önümüzde bu durumu değiştirmek için 89 dakika olduğunu düşünmüştük. Sorun ikinci golü yediğimizde ortaya çıkmıştı. Bu çok acı vericiydi çünkü o an kötü oynamıyorduk. Ardından üçüncü gol geldiğinde her şey bitmiş gibiydi."

Soyunma odasında sessizlik

Liverpool'un 3-0 yenik girdiği soyunma odasında yaşananlara da değinen Garcia, kimsenin geri dönüşe dair bir ifade kullanmadığını söyledi:

"Kimsenin aklında maçı çevirmek yoktu. Hepimiz sessizdik ve Benitez'in söylediklerine odaklanmaya çalıştık. En önemli şey denemekti. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bunun dışında ilham verici bir konuşma yoktu. İkinci yarıyı sanki ilk yarıymış gibi oynamak istedik."

"Milan dağıldı"

Kupanın gelebileceğine ikinci golün ardından inandıklarının altını çizen Garcia, bu golün ardından Milan oyuncularının birbirlerini suçladığını söyledi:

"Gerrard'ın ilk golü ve hemen sonrasında Smicer'in golü sahada birçok şeyi değiştirdi. Milanlı oyuncular sahada birbirlerini suçlamaya başladılar. Bu durum bize daha fazla cesaret verdi. Üçüncü golü getiren penaltıyı atmak istedim ama Jamie Carragher izin vermedi. Benitez'e dönüp penaltıyı atmak istediğimi söylemiştim ama onun tercihi Xabi Alonso oldu."

"Penaltı atmama izin verilmedi"

120 dakikası 3-3 sona eren maçın penaltılara kalmasının ardından ilk beş penaltıdan birini atmak isteyen Garcia, teknik direktör Benitez'den bir ret daha aldığını itiraf etti:

"Benitez'e bir penaltı atmak istediğimi söylemiştim ama buna izin vermedi. Yorgun olduğum doğru çünkü 120 dakika boyınca çok koşmuştum ama yine de şansımı denemek istiyordum. Sonuçta penaltı atmak için fazla koşmanız gerekmiyor ama Benitez bana izin vermemekte kararlıydı. Altıncı penaltıyı atmama izin verdi ama oyun altıncı penaltılara kalmadı."

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