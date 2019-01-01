Luis Enrique'den farklı kadro tercihi

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, Euro 2020 Elemeleri F Grubu'ndaki Norveç ve Malta maçları için aday kadroyu açıkladı.

Luis Enrique'nin, Elemeleri F Grubu'nda 23 Mart'ta Norveç ve 26 Mart'ta Malta ile oynayacakları maçlar için açıkladığı 23 kişilik aday kadro, İspanyol basınını şaşırttı.

'den Koke ve Saul, 'den Isco gibi İspanyol futbolcuları kadro dışında bırakan Enrique; Juan Bernat, Sergi Gomez, Fabian Ruiz, Daniel Parejo, Jesus Navas, Iker Muniain, Sergio Canales ve Juan Mata gibi beklenmeyen isimleri milli takıma çağırdı.

Enrique, aday kadro ile ilgili İspanyol gazetecilerin sorularına, "Tüm futbolcuların kapsamlı bir izlemesi yapıldı. Kadroya alınamayanların birçoğu çağrılabilirdi. Bu bir devrim değil, olsa olsa evrim" cevabını verdi.

İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: De Gea ( ), Kepa ( ), Pau Lopez ( )

Defans: Jose Luis Gaya ( ), Jordi Alba ( ), Juan Bernat (Paris Saint Germain), Sergi Gomes ( ), Mario Hermoso ( ), Inigo Martinez (Athletic Bilbao), Sergio Ramos (Real Madrid), Sergi Roberto (Barcelona), Jesus Navas (Sevilla)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo Hernandez Cascante (Atletico Madrid), Dani Ceballos (Real Madrid), Fabian Ruiz Pena ( ), Daniel Parejo (Valencia), Sergio Canales (Real Betis)

Forvet: Marco Asensio (Real Madrid), Rodrigo Moreno Machado (Valencia), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Iker Muniain (Athletic Bilbao), Juan Mata ( )